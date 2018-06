04.06.2018 – Home24 an der Börse: Datum steht | Unruhige Facebook-Hauptversammlung | Apple will Anzeigennetzwerk aufbauen

Die Woche beginnt mit dem geplanten Börsengang von Home24, einer turbulenten Hauptversammlung bei Facebook und einem geplanten Werbenetzwerk von Apple.

© Africa Studio / shutterstock.com

Home24 gibt Datum für Börsengang bekannt

Vor wenigen Wochen kam Home24 mit der Nachricht um die Ecke, an die Börse gehen zu wollen. Nun steht der Termin fest: Am 15. Juni 2018 wagt der Online-Möbelhändler seinen IPO. Wie das Manager Magazin berichtet, sollen rund 7,7 Millionen Aktien zu einem Wert von 19,50 bis 24,50 Euro angeboten werden. Insgesamt erhoffe sich Home24 mit dem Börsengang einen Bruttoerlös von rund 150 Millionen Euro. Mit dem Geld soll das Wachstum in den bereits bestehenden Märkten weiter vorangetrieben werden, bestätigt Co-Chef Marc Appelhoff: „Aktuell planen wir nicht, in weitere Märkte vorzudringen, sondern wollen unser Geschäft in den bestehenden Märkten ausbauen.“ Home24 konnte im ersten Quartal des aktuellen Jahres seinen Umsatz um 30 Prozent steigern, auch die Verluste wurden verringert.

Facebook-Hauptversammlung: Anleger machen ihrem Unmut Luft

Die Hauptversammlung von Facebook ging in diesem Jahr alles andere als gediegen über die Bühne. Vor dem Hintergrund des Datenskandals gab es einige lautstarke Proteste aus dem Publikum. So forderte eine Aktionärin beispielsweise lauthals, dass Gründer und CEO Mark Zuckerberg die Wiederwahl in den Verwaltungsrat verweigert werden soll. Die Frau wurde daraufhin des Saales verwiesen. Ein anderer warnte vor einer „unternehmerischen Diktatur“ und forderte deswegen, die „Aktien mit mehr Stimmrechten abzuschaffen“, wie bei t3n zu lesen ist. Diese garantieren Zuckerberg die Kontrolle über das soziale Netzwerk. Forderungen wie die Erstellung eines Gremiums zur Einschätzung von Risiken oder eine ausführliche Darlegung der Steuerzahlungen in den einzelnen Ländern wurden bereits abgelehnt.

Apple greift in das Geschäftsfeld der Online-Anzeigen ein

Konkurrenz für Google und Facebook: Wie Golem berichtet, plant Apple ein eigenes digitales Anzeigennetzwerk aufzubauen. Unterstützung soll der US-Konzern dabei unter anderem von Snap und Pinterest erhalten, erste Verhandlungen dazu seien bereits zu Beginn des Jahres gestartet. Bisher hatte Apple stets erklärt, keine Pläne für ein eigenes Anzeigengeschäft zu haben. Nun also die Kehrtwende. In dem Werbenetzwerk sollen Anzeigen über die Apps verteilt werden. Apple als Initiator soll dabei „den Umsatz über die Apps aufteilen, die die Anzeigen ausliefern“, wie bei Golem weiter zu lesen ist. Das Geschäft mit Werbeanzeigen im App Store soll im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Dollar Umsatz eingebracht haben.