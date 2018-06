05.06.2018 – Sat.1 plant neue StartUp-Show | H&M startet Fashion-Portal | Alibaba bastelt an rollenden Paket-Robotern | Hitzewelle: Ventilatoren waren meistgesuchtes Produkt auf Ebay

Sat.1 versucht es erneut mit einer Gründershow, H&M launcht sein Fashion-Portal Afound im Juni, Alibaba will mit Robotern Pakete ausliefern lassen und Ventilatoren gingen im Mai bei Ebay weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

© Sorbis / shutterstock.com

Neue StartUp-Show auf Sat.1 – ohne Maschmeyer

Nach dem Quoten-Flop „StartUp“ von und mit Carsten Maschmeyer plant Sat.1 den nächsten Versuch: Unter dem Namen „Wie genial ist das denn?“ soll eine tägliche Erfinder- und StartUp-Show produziert werden, die im Vorabendprogramm laufen soll, so T3n. Das entsprechende Bewerbungsformular für interessierte Gründer und Erfinder ist bereits online. Man suche „leidenschaftliche Erfinder/-innen“, die ihre Ideen einer Fachjury und interessierten Kunden präsentieren wollen. Ein bereits erprobtes Geschäftsmodell ist nicht notwendig. Das Konzept kurz und knapp erklärt: Von Montag bis Donnerstag werden Tagessieger gekürt, freitags müssen die vier Sieger ihre Produkte einer dreiköpfigen Jury präsentieren. Diese steht allerdings noch nicht gest. Wann die Show startet, ist noch unklar.

H&M: Fashion-Portal Afound geht im Juni online

Die schwedische Modekette H&M launcht am 14. Juni seine Fashion-Plattform Afound. Das als Outlet-Marke bezeichnete neue Label bietet Produkte für Frauen und Männer zu günstigen Preisen an. Diese stammen sowohl von unternehmensinternen als auch externen Labels. Laut ecommercenews wird das neue Projekt ein „Paradies für die Schnäppchenjagd“ sein, so Creative Director Mattias Ekberg. Neben dem Online-Store wird Afound am selben Tag seine physischen Tore in Stockholm öffnen, zwei Tage später dann auch im schwedischen Malmö. Weitere Läden in den Städten Göteborg, Skärholmen and Kristianstad sind außerdem für dieses Jahr geplant.

Alibaba entwickelt rollende Lieferboxen für die Zustellung

Die Zustellung von Paketen und Lebensmitteln sollen in den kommenden Jahren rollende Lieferboxen ausführen. Diese Vision hat der chinesische Online-Händler Alibaba und bastelt aktuell an Roboter-Paketboxen. Zusammen mit dem Kooperationspartner Robo Sense wurden die selbstfahrenden Boxen mit Namen „G Plus“ entwickelt, die bereits als Prototypen rund um die Straßen des Hauptquartiers fahren. Mithilfe von drei Sensoren und einer Höchstgeschwindigkeit von 17 km/h soll die Roboter-Paketbox die Sicherheit von Fußgängern oder anderen Fahrzeugen garantieren, so bei Location Insider zu lesen. Der Preis pro Box liegt bei einigen Hundert Dollar und soll eine günstige Alternative zu den herkömmlichen Zustellmethoden sein. In den kommenden drei Jahren will Alibaba 10.000 der kleinen Paket-Roboter auf die Straße bringen.

Ebay im Mai: 400 Suchanfragen pro Stunde für Ventilatoren

Der Mai zeigte sich von seiner besonders schönen Seite und verwöhnte ganz Deutschland mit sommerlichen Temperaturen. Dies schlug sich auch auf die Suchergebnisse bei Ebay nieder, denn mit knapp 10.000 Anfragen am 29.05. standen die Ventilatoren besonders hoch im Kurs und waren an diesem Tag das meistgesuchte Produkt auf dem Online-Marktplatz. Heruntergebrochen waren es über 400 Anfragen pro Stunde. Aber auch der neue Bahn-Konkurrent FlixTrain und seine Top-Deal-Tickets konnten überzeugen. Die Kampagne „Deutschland fährt für’n Fünfer quer durchs Land“ wurde alleine am 24.05. knapp 5.000 mal gesucht. Außerdem machte sich die Ankündigung zum Plastikverbot auf dem Marktplatz deutlich bemerkbar: Die Suchanfragen für Artikel wie Strohhalme, Wattestäbchen und Plastikgeschirr stiegen um stolze 900 Prozent an.