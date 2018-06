Erstellt am 19. Juni 2018

Gastartikel: Website Refresh: Bleiben Sie up-to-date

Was muss bei einem Website Refresh alles beachtet werden? In welchen Bereichen sind Optimierungen angebracht? Und worin bestehen überhaupt die Unterschiede zu einem Relaunch? Mit all diesen und weiteren Fragen setzt sich der folgende Gastbeitrag auseinander.

© AFANASEV IVAN - Shutterstock.com

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, auf Änderungen am Markt schnell zu reagieren und wichtige Zielgruppen besser zu erreichen. Das kritische Hinterfragen des eigenen Online-Auftritts – egal ob Firmenwebseite oder Online-Shop – ist hierfür ein guter ‚Hebel‘, um in einem zunehmend digitalisierten Unternehmensumfeld erfolgreich zu bestehen.

Eine „Frischekur“ für die eigene Webseite

Wer online up-to-date bleiben möchte, benötigt nicht unbedingt ein komplett neues Webdesign. Zur nachhaltigen Optimierung der eigenen Online-Präsenz können bereits kleinere, gezielte Maßnahmen im Rahmen eines ‚Website Refresh‘ beitragen. Im Mittelpunkt einer solchen „Frischekur“ sollte insbesondere der Webseitenbesucher (User) stehen. Denn nur zufriedene Nutzer führen auf einer Webseite auch die gewünschten Handlungen (z. B. Bestellung im Online-Shop, Kontaktaufnahme per Formular) aus.

© IMAOS Online Marketing

Website Refresh vs. Website Relaunch

Im Vergleich zu einem klassischen Website Relaunch setzt der Website Refresh in der Regel bei kleineren Anpassungen an. Das grundlegende Webdesign bleibt bestehen, was insbesondere Kostenvorteile bietet. Darüber hinaus ist das Auffrischen (refresh) einer Webseite ein dynamischer und individuell anpassbarer Prozess, der sich auch aus weiteren Gründen für Unternehmen auszahlt:

Durch entsprechende Anpassungen bei Design, Struktur und Inhalten steigt die Nutzerzufriedenheit und beeinflusst damit auch die Conversion-Rate.

Fortschritt macht auch vor Firmenwebseiten nicht Halt. Pflegen Sie Ihre Online-Präsenz und passen Sie diese an aktuelle Anforderungen an.

Ändert sich die Ausrichtung des Unternehmens (z. B. Leistungsangebot), muss sich dies auch möglichst zeitnah auf der Webseite widerspiegeln.

Das Beheben von Schwachstellen (z. B. Ladezeit/Performance, Content-Aktualisierungen) sollte einen hohen Stellenwert einnehmen.

Ein regelmäßiger Website Refresh ist die Basis für erfolgreicheres Online Marketing.

Den Markt im Blick: Was machen die anderen?

Oft entscheiden nur wenige Klicks über den Erfolg einer Webseite oder einer Online-Werbemaßnahme. Eine zentrale Herangehensweise für einen erfolgreichen Website Refresh ist daher die Markt- und Wettbewerbsanalyse. Darauf aufbauend lassen sich einfacher mögliche Alleinstellungsmerkmale ableiten und neue inhaltliche Schwerpunkte zielgerichtet festlegen. Außerdem können individuelle Schwerpunkte für den Website Refresh definiert werden. Dazu gehören insbesondere:

Design-Optimierung

Performance-Optimierung

Content-Optimierung

Usability-Optimierung

Conversion-Optimierung

Suchmaschinenoptimierung

© Helloquence Unsplash via Canva.com

Design-Optimierung: Mobile Erreichbarkeit als zentrale Anforderung

Viele Unternehmen schöpfen Ihr Online-Potenzial noch nicht aus. Das ist unter anderem auch auf eine mangelnde mobile Erreichbarkeit von Webseiten zurückzuführen. Die Mehrheit der Deutschen greift mittlerweile mobil mit Smartphone oder Tablet auf das Internet zu. Wer sich bislang noch nicht mit responsivem Webdesign und mobiler Webseiten-Optimierung beschäftigt hat, läuft Gefahr, dass Online-Umsätze weiter einbrechen und der eigene Online-Auftritt bei sowohl bei Benutzern (Usern) als auch bei den Suchmaschinen an Relevanz verliert.

Ob die eigene Webseite bereits für Mobilgeräte (z. B. Smartphone, Tablet) optimiert ist, kann man beispielsweise mit einem Google Tool testen (zum Google Mobile-Friendly Test).

Performance-Optimierung: Entscheidender Technik-Check vorab

Das Prüfen, inwiefern neu geplante Maßnahmen technisch realisierbar sind, ist ebenfalls unerlässlich. Das betrifft nicht nur wichtige Optimierungsbelange wie kürzere Ladezeiten (Performance-Optimierung im engeren Sinne), sondern zum Beispiel auch mögliches Optimierungspotenzial beim verwendeten Content Management System (CMS):

Ist das CMS in puncto Layout & Design up-to-date?

Werden Inhalte anforderungsgerecht dargestellt?

Können Inhalte modular erweitert werden?

Kann das CMS neue technische Voraussetzungen erfüllen?

Content-Optimierung: Konzentration auf das Wesentliche

Das Überarbeiten und Konsolidieren von Website-Inhalten (Content) gehört zum täglichen Brot von Online-Redakteuren. Unternehmen sollten das Potenzial relevanter Inhalte – sowohl für den Nutzer als auch für die Suchmaschinen – nicht unterschätzen und der Content-Optimierung im Rahmen eines Website-Refresh entsprechenden Stellenwert einräumen.

Setzen Sie klare Themenschwerpunkte.

Prüfen Sie bestehende Inhalte auf Aktualität und Relevanz.

Beantworten Sie Ihren Zielgruppen mit dem richtigen Content in verständlicher und prägnanter Form alle entscheidenden Fragen.

Usability-Optimierung: Die richtige Informationsarchitektur

Mithilfe verschiedener Webmaster Tools (z. B. Google Analytics) können Unternehmen einfacher ‚Schwachstellen‘ ihrer Webseite erkennen. Welche Webseiten-Inhalte kommen bei Nutzern beispielsweise besonders gut und welche weniger gut an?

Je übersichtlicher die Strukturierung der Website-Inhalte, desto geringer die Absprungrate. Nutzer sollten die gewünschten Informationen so intuitiv wie möglich und auf kurzen Wegen erreichen können. Über die Optimierung der Navigations- und Informationsstruktur kann somit die durchschnittliche Verweildauer auf der Webseite positiv beeinflusst werden.

Zu einer guten Informationsarchitektur gelangen Unternehmen insbesondere, wenn Innen- und Außenansicht (interner und externer Blickwinkel) auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Der Trend geht dabei immer mehr zum Bereitstellen von Antworten oder Problemlösungen für den Nutzer und weg von der reinen Präsentation von Produkten und Dienstleistungen.

Conversion-Optimierung: Wichtige Maßnahmen für Ihre Webseite

Oft wird die Conversion-Rate zum Maß aller Dinge im Online Marketing. Unternehmen sollten im Rahmen eines Website Refreshs prüfen, wie Abbruchraten verringert und Conversion-Ziele (z. B. Online Bestellung, Kontaktaufnahme) besser erreicht werden können. Auch in diesem Zusammenhang rückt die Nutzerorientierung in den Mittelpunkt: Schaffen Sie mit gutem Content, speziellen Landingpages und einem neu durchdachten Online-Auftritt die Grundlage zur erfolgreichen Umsetzung von Unternehmenszielen. Call-to-Action Elemente (z. B. Bestell-Button, Anfrage-Formular) sollten dabei möglichst zentral und mit klaren Handlungsaufforderungen in die Webseite eingebunden werden.

Auch vertrauensstiftende Elemente wie Qualitäts- und Prüfsiegel, aktuelle Referenzen und Kundenbewertungen oder Verweise auf Auszeichnungen nehmen entsprechenden Einfluss auf die Conversion.

Suchmaschinenoptimierung: Wettbewerbsfähigkeit verbessern

Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (Usability) tragen beispielsweise auch individuelle Meta-Tags bei. Finden Nutzer zentrale Suchbegriffe (Keywords) darin wieder, ist die Wahrscheinlichkeit eines Seitenaufrufs höher. Umso wichtiger ist es, sich von Mitbewerbern, die in den Suchmaschinen nur einen Klick entfernt sind, erfolgreich abzugrenzen.

Ein SEO-Check, der Auskunft über individuelle Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO), bietet sich für einen langfristig erfolgreichen Website Refresh an. Hierfür kommen verschiedene technische, strukturelle und inhaltliche Komponenten der bereits beschriebenen Optimierungsschwerpunkte zusammen.

Nach dem Refresh ist vor dem Refresh

Mit steigenden Anforderungen und beinah täglichen neuen Herausforderungen im Online Marketing wächst auch der Bedarf für einen professionellen Website Refresh. Diese „Frischekur“ sollten Unternehmen sich auch nicht nur einmalig gönnen, sondern Ihre Online-Präsenz regelmäßig auf den Prüfstand stellen. IMAOS Online Marketing ist hierfür ein erfahrener Dienstleister und Partner für die Optimierung von Webseiten.

Über den Autor

Als Inhaber von IMAOS, einer Online Marketing Agentur in Dresden, beschäftigt sich Robert Richter regelmäßig mit Strategien zur Optimierung der Online-Präsenz. Unternehmen werden diesbezüglich insbesondere zu Schwerpunkten wie Content Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Google AdWords und Social Media Marketing (Facebook, Instagram) beraten und kompetent durch das Team der Agentur IMAOS betreut.

Die individuellen Herausforderungen der Unternehmen im jeweiligen Markt- und Branchenumfeld stehen bei IMAOS Online Marketing im Mittelpunkt der Projektarbeit und Entwicklung leistungsfähiger und kosteneffizienter Konzepte für mehr Erfolg im World Wide Web.