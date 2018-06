07.06.2018 – Berlin: Uber weitet Angebote aus | Phishing-Attacken auf Facebook-Accounts | Auto1 kooperiert mit der Deutschen Bank und Allianz

Berliner können künftig E-Bikes von Uber in Anspruch nehmen, Betrüger versuchen sich aktuell an einer neuen Masche für das Phishing von Facebook-Accounts und Auto1 ist mit zwei renommierten Unternehmen eine Partnerschaft eingegangen.

Uber: Neues Angebot in Berlin

Uber setzt in der deutschen Hauptstadt künftig auf ein erweitertes Angebot. Wie t3n auf Basis von dpa-Informationen berichtet, können Berliner demnächst E-Bikes sowie Elektroautos des Fahrdienstvermittlers in Anspruch nehmen. Die Ankündigung stammt ursprünglich von Uber-Chef Dara Khosrowshahi, der bei der Digitalkonferenz „Axel Springer Noah Berlin“ anwesend war. Bis zum Ende des Sommers soll das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Die E-Bikes stammen dabei von „Jump“ – einem Unternehmen, das Uber vor knapp zwei Monaten übernommen hat. „Berlin wird die erste Stadt außerhalb der USA sein, in der Uber die Jump-Bikes nach der Übernahme einführen wird“, betont Uber-Europachef Pierre-Dimitri Gore-Coty gegenüber der dpa.

Facebook-Messenger: Betrüger verschicken vermeintliche YouTube-Links

Facebook-User aufgepasst! Aktuell tummeln sich wieder Betrüger auf dem sozialen Netzwerk. Über den Messenger werden Links zu Youtube-Videos verschickt, die angeblich von Freunden stammen. Die Nachricht enthält neben Emojis und einem kleinen Text außerdem den Link zu einem vermeintlichen YouTube-Video samt Vorschaubild mit Logo, wie heise.de schreibt. Allerdings führt der Link zu keinem Video, sondern zu einem gefälschten Facebook-Login, auf dem das Opfer erneut sein Passwort eingeben soll. Haben die Betrüger mit ihrer Masche Erfolg, nutzen sie sofort die Freundesliste des Nutzers aus, um ihre Botschaft weiter zu verschicken. Wer eine solche Nachricht erhält, sollte diese ignorieren. Opfern ist zu raten, schnellstmöglich ihr Facebook-Passwort zu ändern und den PC nach möglicher Schadsoftware zu untersuchen.

Auto1 gewinnt die Allianz und Deutsche Bank als Partner

Es läuft rund beim Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1. Erst kürzlich konnte eine Finanzierungsrunde mit 460 Millionen Euro von Softbank abgeschlossen wurden, jetzt hat das Berliner StartUp mit der Allianz und der Deutschen Bank zwei neue Partner gefunden. Zusammen wurde die Gesellschaft Auto1 Fintech gegründet, mehr als 50 Prozent der Anteile halten die drei Kooperationspartner. Das Joint Venture wurde nach Information der Gründerszene bereits von Auto1 bestätigt und soll dazu dienen, Autohändlern entsprechende Finanzierungen und Versicherungen anzubieten. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Deutsche Bank ihre Pläne für eine eigene Digitalbank auf Eis gelegt hat (wir berichteten). Die Online-Aktivitäten des Kreditinstituts könnten nun in Form des Joint Ventures weiter ausgebaut werden. Konkrete Pläne hat das Unternehmen allerdings noch nicht offenbart.