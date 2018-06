Erstellt am 13. Juni 2018

Anzeige: Lassen Sie die EU-Plattform für Online-Streitbeilegung Ihr Unternehmen unterstützen

Die Plattform für Online-Streitbeilegung ist mehr als nur eine Verpflichtung, Ihren Kunden einen Link bereitzustellen. Wenn Sie dieses einfach zu nutzende, vertrauliche und unparteiische Tool in Ihren Kundenservice aufnehmen, kann es das Vertrauen Ihrer Kunden stärken und Ihrem Unternehmen dabei helfen, Streitigkeiten mit Kunden im Ausland zu lösen.

© Europäische Kommission

Laut dem Verbraucherbarometer 2017 erledigen 57 % der Verbraucher ihre Einkäufe im Internet. Von diesen Kunden kaufen 33 % bei Verkäufern in anderen EU-Ländern ein (2012 lag dieser Anteil noch bei 25 %). Ein Grund für diesen Aufwärtstrend ist das zunehmende Vertrauen, das Menschen in den elektronischen Handel setzen. Dieses Vertrauen ist allerdings schnell eingebüßt, wenn ein Problem auftritt – und Probleme treten in der Tat auf.

Um die Vertrauensbasis zu wahren, von der der elektronische Handel abhängt, ist es entscheidend, Probleme effizient lösen zu können.

Ein Instrument für einen noch besseren Kundenservice

Ihre hochwertigen Produkte und Dienstleistungen werden durch eine Reihe kundenorientierter Maßnahmen unterstützt: von Service-Hotlines bis hin zu Interaktionen in den sozialen Medien und Sendungsverfolgung. Wenn das Problem jedoch nicht gelöst werden kann, ist es wichtig, dass Sie Ihren Kunden eine mühelose Methode bieten können, um eine Streitigkeit beizulegen.

Die europäische Plattform für Online-Streitbeilegung (OS) ist ein Instrument, das Ihr Unternehmen einsetzen kann, um Ihren Kundenservice weiter zu verbessern. Es handelt sich um einen einfach zu nutzenden, vertraulichen und unparteiischen Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten – mit Unterstützung der Europäischen Union.

Was noch wichtiger ist: Ihre Kunden verwenden die Plattform bereits. In den ersten zwei Jahren ihres Betriebs verzeichnete sie mehr als 4 Millionen Besucher. Von den 50.000 auf der Plattform eingereichten Beschwerden stammten mehr als 15.000 von deutschen Kunden und mehr als 16.000 richteten sich gegen deutsche Unternehmen.

Gehen Sie über Ihre rechtliche Verpflichtung hinaus

Wenn einer Ihrer Kunden die Plattform nutzt, um eine Beschwerde einzureichen, erwartet er eine Reaktion von Ihnen. Das erfordert mehr als einfach nur den gesetzlich vorgeschriebenen Link zur OS-Plattform und Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse auf der Website Ihres Unternehmens anzugeben. Damit die Online-Schlichtung (OS) Ihren Kundenservice steigern kann, müssen Sie sich aktiv einbringen.

Den Anfang machen Sie, indem Sie sich mit Ihrem Unternehmensprofil registrieren. Außerdem können Sie so auch die Kommunikation auf der Plattform vereinfachen, zum Beispiel wenn Sie zur Beilegung einer Streitigkeit eine der mehr als 20 vorgesehenen Streitbeilegungsstellen in Deutschland vorschlagen. Die ausgewählte Streitbeilegungsstelle überprüft daraufhin die von Ihnen und dem Kunden vorgelegten Informationen und fällt eine Entscheidung.

Starten Sie noch heute

Wenn Sie die OS noch nicht nutzen, verpassen Sie eine Möglichkeit, das Vertrauen in Online-Einkäufe aufzubauen, die allgemeine Kundenerfahrung zu verbessern und Ihren Ruf für ausgezeichneten Service zu stärken.

Sind Sie bereit, die OS-Plattform für sich zu nutzen? Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:

Erfüllen Sie Ihre rechtlichen Verpflichtungen, indem Sie auf Ihrer Website einen Link zur OS-Plattform und eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Registrieren Sie Ihr Unternehmensprofil auf der OS-Plattform. Nutzen Sie eine der mehr als 20 unabhängigen Streitbeilegungsstellen in Deutschland, um sich und Ihrem Kunden dabei zu helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Lassen Sie Ihre Kunden wissen, dass Sie es mit der Kundenzufriedenheit ernst meinen, indem Sie die OS in Ihre Kundenservice-Strategie aufnehmen.

Auf der OS-Plattform aktiv zu sein, ist schlichtweg betriebswirtschaftlich sinnvoll. Packen Sie es an – registrieren Sie Ihr Unternehmen noch heute.