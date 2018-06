Top-Themen: Studie über Schäden durch Plagiate | Ebay startet „Händlerrepublik“ | Fifa geht gegen Viagogo vor | Amazon erhält Elektro-Vans von Mercedes-Benz | DPD baut emissionsfreie Zustellung aus

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um Plagiate, Ebay, Viagogo, Amazon und um aktuelle News aus der Logistik.

Studie: 60 Milliarden Euro Schaden durch Plagiate

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hat errechnet, dass pro Jahr etwa 60 Milliarden Euro an Schaden durch Produktpiraterie entsteht – und das allein aus Sicht von europäischen Unternehmen. Laut dem EUIPO-Bericht trägt jeder EU-Bürger im Schnitt einen Verlust von 116 Euro im Jahr, wobei der Wert hierzulande bei 103 Euro liegen soll. 13 Branchen gehören laut der Studie zu den Top-Plagiaten, darunter Lederprodukte und Uhren. Weitere Ergebnisse der EUIPO-Untersuchung haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Ebay: Start der „Händlerrepublik“

Ebay hat eine neue Plattform ins Leben gerufen, die sich „Ebay Händlerrepublik“ nennt. Auf der dazugehörigen Website befindet sich eine interaktive Karte, die die hiesige Verkäufer-Landschaft näher vorstellen soll. Zahlreiche Daten und Faktoren sind dort zu finden, um die einzelnen Bundesländer und die dort vorherrschenden Präferenzen aus Händlersicht näher vorzustellen. Welche neuen Erkenntnisse Ebay im Zuge der Händlerrepublik weiterhin zusammengetragen hat, kann hier nachgelesen werden.

Viagogo: Probleme mit der Fifa

Der Fußball-Weltverband Fifa geht gegen die Online-Ticketplattform Viagogo vor. Der Grund: „Die Fifa erachtet den unerlaubten Verkauf und Vertrieb von Tickets als ein ernstes Problem und sieht im unzulässigen Transfer und/oder Weiterverkauf von Tickets ein enormes Sicherheitsrisiko“, so der Verband selbst. Dabei geht es insbesondere um die kommende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. „Im Kampf gegen den Sekundärticketmarkt will die Fifa in erster Linie die Fans schützen und […] ein faires Preissystem durchsetzen“, erklärt der Weltverband weiter. Alles Weitere zu dem Fall haben wir in diesem Beitrag ausführlich erläutert.

Amazon: 100 Elektro-Transporter von Mercedes-Benz Vans

Bis zum Ende des Jahres erhält Amazon insgesamt 100 Elektro-Transporter von Mercedes-Benz Vans, die bei der Paketzustellung zum Einsatz kommen werden. Die Zusammenarbeit umfasst jedoch nicht nur die eVito-Flotte, sondern auch ein Projekt beim Logistikzentrum von Amazon in Bochum. Das „BaseCamp“ hält unter anderem einen digitalen Scanner des Forschungsunternehmens Lab1886 bereit, der die Fahrzeuge innerhalb von 30 Sekunden auf Herz und Nieren überprüfen kann. Weitere Einzelheiten hat der Amazon Watchblog parat.

DPD: Ausbau der emissionsfreien Zustellung

In drei deutschen Großstädten, konkret Berlin, Hamburg und Köln, setzt das Logistikunternehmen DPD fortan acht vollelektrische Dreiräder ein, die sich „TRIPL“ nennen. Angeblich können die Fahrzeuge mehr Stopps einlegen als herkömmliche Transporter – dennoch sollen die TRIPL-Fahrzeuge aufgrund von Beschränkungen bei Reichweite und Transportvolumen nicht als vollständiger Ersatz fungieren. Der Logistik Watchblog hat weitere aktuelle Logistik-Nachrichten zusammengestellt.