Erstellt am 08. Juni 2018

Top-Themen: Google-Pay-Start in Deutschland | Datenpanne bei Facebook | Maßnahmenpaket für DPDHL Paket-Sparte | Amazon sichert sich Übertragungsrechte für Premier League

Die wichtigsten Meldungen des Tages in der Zusammenfassung. Mit dabei sind der mögliche Deutschlandstart von Google Pay und die erneute Datenpanne bei Facebook.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

Deutschlandstart von Google Pay schon Ende Juni?

Google Pay scheint endlich nach Deutschland zu kommen. Bereits Ende Juni könnte es so weit sein. Erster Partner von Google Pay soll die Commerzbank sein. Trotz des prominenten Partners wird es wohl kein Start, der von Null auf Hundert erfolgt, sondern bei dem sich der Dienst erst nach und nach entwickeln wird. Ohnehin hat sich Google für seine Payment-Methode mit Deutschland einen sehr schwierigen Markt ausgesucht, da deutsche Verbraucher dafür bekannt sind, an Bargeld zu hängen – und das viel intensiver als in anderen Staaten.

Erneute Datenpanne bei Facebook

Bei Facebook reißen die Negativmeldungen nicht ab. Erneut muss sich der Konzern mit einer Datenpanne herumschlagen. Ein Softwarefehler hat dafür gesorgt, dass private Posts von Millionen von Facebook-Nutzern öffentlich zu sehen waren. Der Bug war zwischen dem 18. und dem 22. Mai aktiv, Facebook brauchte aber bis zum 27. Mai, um die Voreinstellungen bei allen Nutzern zurückzusetzen. Auslöser für den Bug war offenbar die Implementierung der „Featured-Items“-Option, die Facebook aktuell testet.

Deutsche Post DHL will den PeP-Bereich aufmöbeln

Die Deutsche Post DHL hat ein Maßnahmenpaket für ein nachhaltiges Ergebniswachstum im Unternehmensbereich Post – eCommerce – Parcel Division (PeP) bekannt gegeben. Damit will man der negativen Ergebnisentwicklung aus dem ersten Quartal 2018 entgegenwirken und außerdem eine positive Entwicklung bis zum Jahr 2020 sicherstellen. Dabei geht es etwa um Maßnahmen zur Automatisierung und Digitalisierung, zu kontinuierlichen Verbesserungsprogrammen, Verbesserungen auf der letzten Meile und zur intelligenten Auslastung des Post- und Paket-Netzwerks. Weitere Informationen können auf dem LogistikWatchblog nachgelesen werden.

Amazon sichert sich Übertragungsrechte für Premier-League-Spiele

Amazon hat sich die Übertragungsrechte für die Premier League gesichert. Wie der AmazonWatchblog berichtet, werden ab der Saison 2019/2020 jeweils 20 Spiele der englischen Fußball-Liga über Prime Video verfügbar sein. Das Rechtepaket der Premier League wurde für eine unbekannte Summe erstanden. Wie so oft bei Amazon ist das Angebot nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Diese müssen allerdings keinen extra Aufpreis zahlen, um die Spiele künftig sehen zu können.