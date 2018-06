Top-Themen: Amazon soll massenhaft Neuwaren vernichten | Ziele von Rocket Internet für 2018 | Studie über Deutschland als Digitalstandort | Neuigkeiten zu Logistikimmobilien

Erstellt am 11. Juni 2018

Amazon: Kritik an Vernichtung von Neuwaren

Amazon wird aktuell beschuldigt, regelmäßig retournierte Produkte und auch Neuwaren zu vernichten. Recherchen des ZDF-Magazins Frontal21 sollen genau das ergeben haben, die nicht nur Produktlisten von Amazon berücksichtigen, sondern auch Fotos und Aussagen von Mitarbeitern. Das Vorgehen soll bei vielen unterschiedlichen Produktkategorien wie Möbel, Tablets und Waschmaschinen gang und gäbe sein. Nach den Berichten wurde direkt Widerstand aus der Politik laut. Was das Umweltministerium in Person von Staatssekretär Jochen Flasbarth zu sagen hat, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Rocket Internet: Präsentation der diesjährigen Ziele

Oliver Samwer hat während der Hauptversammlung von Rocket Internet die Ziele seines Unternehmens für dieses Jahr präsentiert. Der Geschäftsführer der Berliner StartUp-Schmiede soll unter anderem erwähnt haben, 2018 „durch die schwarze Null kommen“ zu wollen. Gleichzeitig sagte Samwer aber auch: „Wir sind noch nicht zufrieden“, womit insbesondere der sinkende Aktienkurs von Rocket Internet gemeint war. Was Oliver Samwer weiterhin während der Hauptversammlung preisgab, haben wir hier zusammengefasst.

Studie: Deutschland wird als Standort unattraktiver

Das Beratungsunternehmen EY hat eine Studie durchgeführt, die sich unter anderem mit Deutschland als Digitalstandort befasst. Das Ergebnis: Faktoren wie eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur sowie gut ausgebildete Arbeitskräfte sorgen zwar einerseits dafür, dass Deutschland weiterhin als Top-Standort unter ausländischen Investoren gilt. Andererseits wachsen gleichzeitig auch die Zweifel, vor allem was die Breitbandversorgung angeht. Weitere Ergebnisse der EY-Studie haben wir in diesem Bericht zusammengetragen.

Logistikimmobilien: Neuigkeiten von Arvato, XXXLutz & Shv24.de

Direkt mehrere große Unternehmen haben Neuigkeiten bezüglich aktueller Bauprojekte bekannt gegeben. Dazu gehört beispielsweise Arvato SCM Solutions: Die Bertelsmann-Tochter hat ihr Logistikzentrum in Marienfeld bei Gütersloh um insgesamt 13.200 Quadratmeter erweitert, wodurch Vodafone als Kunde in Marienfeld integriert werden soll. Der Logistik Watchblog hat die weiteren Nachrichten aus dem Feld der Logistikimmobilien parat, die sich um XXXLutz sowie Svh24.de drehen.