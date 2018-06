Erstellt am 22. Juni 2018

Video der Woche: LeFloid brennt für Petition gegen Artikel 13

Wenn sich die EU-Kommission mit politischen Belangen befasst, dann tun dies viele Menschen mit einem Schulterzucken ab, weil es sich durchaus um sehr trockene Themen handeln kann. Doch vor wenigen Tagen – während sich die Welt gebannt vor den Fernsehgeräten versammelt hat, um der diesjährigen Fußball-WM zu frönen – hat die EU-Kommission eine Neuerung auf den Weg gebracht, die das Internet in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Eine Regelung, die das Internet zu einem weniger bunten, weniger individuellen, weniger lustigen und weniger meinungsfreien Ort machen könnte.

Worum es geht? Es geht um einen Upload-Filter, den quasi alle großen Online-Plattformen einsetzen sollen, um Inhalte zu durchsuchen, die von Nutzern hochgeladen werden – und zwar mit dem Ziel, Verstöße gegen das Urheberrecht ausfindig zu machen und diese der Öffentlichkeit nicht bereitzustellen. Das Problem: Solche Systeme sind nicht in der Lage, Parodien, Satire oder Memes zu erkennen und würden diese ebenfalls filtern.

Auch der YouTube-Star LeFloid weiß um die potenzielle Gefahr dieser Neuerung und will Nutzer auf die weitreichende Bedeutung und mögliche Zensur aufmerksam machen. In einem aktuellen Video redet er sich in Rage. Zu recht. – Unser Video der Woche.