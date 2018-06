In eigener Sache: Leserbefragung 2018 – Jetzt teilnehmen und Preise gewinnen!

In unserer Leserbefragung können Sie uns sagen, wie Sie unser News-Angebot finden und wo wir uns noch verbessern können. Unter allen Teilnehmern verlosen wir Preise!

Vom OnlinehändlerNews DAILY zum Frühstück bis zu den Top-Themen (und bald dem OHN Experts Newsletter) am Abend: Tagtäglich arbeiten wir in der Redaktion daran, alle wichtigen News, Informationen und Hintergründe rund um den E-Commerce und das Online-Geschäft für unsere Leser verständlich und umfassend aufzubereiten, damit sie bestens informiert ihrem Tagesgeschäft nachgehen können.

In regelmäßigen Abständen führen wir dabei eine Leserbefragung durch, die uns dabei hilft, unser News-Angebot weiter zu verbessern. Welche Informationen lesen Sie besonders gerne? Wünschen Sie sich mehr Meinungsartikel? Welche Informationen benötigen Sie zum Morgen, welche am Abend? Wo können wir uns noch verbessern? Die Leserbefragung hilft uns, Antworten auf diese und weitere Punkte zu erhalten.

Alle Teilnehmer der Befragung haben die Chance, eine von drei Polaroid-Kameras (inkl. Je einem Film) zu gewinnen! Dazu müssen am Ende der Befragung lediglich die Kontaktdaten angegeben werden. Die Beantwortung der Fragen ist aber natürlich auch anonym möglich und dauert etwa drei Minuten.

Teilnahmebedingungen

Wir verlosen unter allen Teilnehmern unserer Leserbefragung 2018, die ihre Kontaktdaten im Rahmen der Befragung angegeben haben, dreimal je eine Polaroid-Kamera inkl. Film mit 10 Bildern der Marke Fujifilm instax mini 9. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie bis zum 31. Juli 2018, 23:59 Uhr an unserer Leserbefragung teilnehmen und ihre Kontaktdaten (vollständige Anschrift inkl. E-Mail-Adresse) an der entsprechenden Stelle hinterlassen. Verlost wird der Gewinn am 02. August 2018. Der Gewinner wird durch die zufällige Ziehung unter allen Gewinnspiel-Teilnehmern ermittelt und anschließend von uns per E-Mail informiert. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer E-Mailadresse sowie Ihrer Anschrift ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um Sie im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilligungen jederzeit widerrufen. Ihre Daten werden anschließend gelöscht.