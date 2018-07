06.07.2018 – EU sagt Nein zu Upload-Filtern und Urheberrechtsreform | Otto Group Media setzt auf Criteo | DeinHandy.de geht auf die Fläche

Die Abstimmung zu Upload-Filtern im EU-Parlament ist durch. Mit knapper Mehrheit wurde der Vorschlag des Rechtsausschusses abgelehnt. Außerdem in den Morgen-News: Otto Group Media ist eine strategische Partnerschaft mit Criteo eingegangen und DeinHandy.de will in Berlin gleich vier Filialen eröffnen.

© Alexandra Lande / Shutterstock.com

EU-Parlament stimmt gegen Upload-Filter und Leistungsschutzrecht

Zumindest vorerst wird es keine Upload-Filter für die EU geben. Wie Heise berichtet, entschieden sich die EU-Parlamentarier mit knapper Mehrheit (318 zu 278 Stimmen, 31 Enthaltungen) gegen die neue Copyright-Richtlinie und ein damit einhergehendes fünfjähriges Leistungsschutzrecht für Presseverleger im Internet. Mit dem „Nein“ zum Vorschlag des Rechtsausschusses verzögern sich entsprechend auch die Verhandlungen mit dem EU-Rat, der sich bereits im Mai auf Upload-Filter und ein einjähriges neues Leistungsschutzrecht geeinigt hatten.

Mit der Absage an den Rechtsausschuss der EU ist das Thema zwar nicht vom Tisch, aber immerhin können von den Abgeordneten über die Sommerpause neue Änderungsanträge zum ursprünglichen EU-Kommissions-Entwurf ausgearbeitet werden. Das Plenum müsste sich dann im Herbst auf eine gemeinsame Linie einigen.

Otto Group Media setzt bei Retail Media auf Criteo

Die Otto Group Media will sich nach Angaben von W&V in puncto Retail Media künftig auf die Dienste von Criteo verlassen. Dafür will Otto künftig auf die „Sponsored Posts“ des Commerce-Marketing-Unternehmens setzen. Die vereinbarte strategische Partnerschaft beinhaltet den Bereich Retail Media und „damit die Möglichkeit, dass der Händler Webshop-Besuche zu Geld machen kann“. „Durch die Bündelung der Vermarktungskapazitäten der Otto Group Media und der Werbetechnologie von Criteo Sponsored Products können sich Händler der Otto Group ab dem vierten Quartal 2018 zusätzliche Erlösquellen erschließen“, erklärten die Unternehmen in der gemeinsamen Mitteilung.

DeinHandy.de: Stationäre Läden in Berlin

DeinHandy.de hat sich dazu entschlossen, auch im stationären Bereich Fuß fassen zu wollen. Seit 2014 ist die Plattform aktiv und vermittelt seitdem sowohl Smartphones und Tablets als auch dazu passende Tarife. Nun hat DeinHandy.de angekündigt, direkt vier Filialen zu eröffnen, die sich allesamt in Berlin befinden werden. Diese sollen unter anderem Inhalte aus dem hauseigenen Unternehmens-Blog bereithalten, auch wenn bei der Ankündigung unklar bleibt, wie und in welcher Form DeinHandy.de dieses Vorhaben realisieren will. „Nach vier Jahren erfolgreicher Markenentwicklung im Online-Bereich sehen wir am Markt viel Potenzial, um unsere Kunden mit einem neuen Konzept auch im stationären Handel zu erreichen“, erklärt DeinHandy.de-Gründer und -Geschäftsführer Robert Ermich: „Wir sind davon überzeugt: Die Verbindung der DeinHandy.de-Online- und Offline-Welt ist ein absolut sinnvoller Schritt in Richtung Wachstum.“