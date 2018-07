Erstellt am 05. Juli 2018

Top-Themen: Sparkassen starten bald Instant Payments | Ebay plant eigenen Schnäppchen-Tag | Amazon und Ebay dominieren den Markt | Kaufhof und Karstadt: Erste Details zum Joint Venture

Bevor wir uns dem Feierabend widmen, blicken wir noch einmal auf die wichtigsten Themen des heutigen Tages zurück.

© Anna Demjanenko / Shutterstock.com

Sparkassen: Instant Payments kommen noch im Juli

In der schnelllebigen Welt kommen einem Überweisungen teilweise sehr langsam vor. Mitunter kann es bis zu mehreren Tagen dauern, bis das Geld von einem auf das andere Konto gewandert ist. Die Sparkassen wollen Überweisungen mit den sogenannten „Instant Payments“ beschleunigen und haben angekündigt, das sekundenschnelle Verschicken von Geld noch im Juli für alle Kunden verfügbar zu machen. Es wird erwartet, dass andere Geldinstitute die Echtzeit-Überweisungen ebenfalls in den kommenden Monaten umsetzen.

Ebay plant einen eigenen Schnäppchen-Tag

Am 16. Juli und 17. Juli wird von vielen Online-Kunden wieder Amazons Prime Day zelebriert. Ebay hat seinerseits in den USA nun verkündet, ebenfalls am 17. Juli „tausende exklusive Deals“ anzubieten. Ebay konnte sich offenbar auch einen Seitenhieb auf den Konkurrenten nicht verkneifen: Warum man als Kunde Geld für monatliche Mitgliedsbeiträge ausgeben solle, um Angebote zu erhalten, fragt sich der Marktplatz. Zudem wirbt Ebay mit einer Bestpreis-Garantie für seinen Schnäppchen-Tag.

Studie: Amazon und Ebay dominieren den E-Commerce-Markt

Diese Aussage hört man immer wieder, doch nun hat eine Studie der Strategieberatung EY-Parthenon sie mit Zahlen untermauert. Demnach nehmen Amazon, Ebay und Ebay Kleinanzeigen zusammen 66 Prozent des deutschen E-Commerce-Marktes ein. Die übrigen Unternehmen in der Top-50, also die folgenden 47 Plätze, kommen jeweils auf nicht einmal drei Prozent. Wish, AliExpress und Otto stehen immerhin noch bei 2,x Prozent, für den Rest der Top-10 gibt es immerhin noch eine Eins vorm Komma.

Galeria Karstadt?: Erste Details zur Fusion

Galeria Kaufhof und Karstadt sollen fusionieren. Die beiden Kaufhausketten-Eigentümer HBC (Kaufhof) und Signa Retail (Karstadt) sollen eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, in der die Schaffung eines Joint Venture geregelt werde. Medienberichten zufolge soll Signa für 100 Millionen Euro 51 Prozent des Warenhausgeschäfts von Kaufhof übernehmen – und zwar ohne Bankschulden. Drei bis fünf defizitäre Kaufhäuser sollen geschlossen werden.

