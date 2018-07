Top-Themen: Bundesnetzagentur spricht sich für fairen Wettbewerb aus | PayPal lässt Checkout-Prozesse personalisieren | Alibaba stellt Concept-Store vor | Prime Day könnte Amazon an logistische Grenzen bringen | Google reagiert auf Gmail-„Enthüllungen“

In der heutigen Tageszusammenfassung geht es um die Bundesnetzagentur, PayPal, Alibaba, Amazon und um Google.

© Anna Demjanenko / Shutterstock.com

Bundesnetzagentur: Härtere Regelungen für fairen Wettbewerb?

Jochen Homann, der Chef der Bundesnetzagentur, hat sich in einem Interview zum Verhältnis zwischen traditionellen Telekommunikationskonzernen und modernen Tech-Konzernen geäußert. Seiner Meinung nach müssten für alle Marktteilnehmer die gleichen Bedingungen herrschen. Das sei Homann zufolge aber nicht immer gegeben, denn die regulatorischen Anforderungen seien für beide Parteien durchaus verschieden. Welche konkreten Beispiele der Chef der Bundesnetzagentur in diesem Zusammenhang lieferte, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

PayPal: Checkout-Prozesse können personalisiert werden

PayPal hat eine neue Möglichkeit vorgestellt, um den Checkout-Prozess zu personalisieren. Die sogenannten „Smart Payment Buttons“ sollen den Kaufabschluss zudem auch schneller und unkomplizierter gestalten. Je nach der Region des Konsumenten können dabei die lokal beliebtesten und relevantesten Payment-Methoden angezeigt werden. PayPal One Touch und Venmo werden ebenfalls unterstützt.

Alibaba: Vorstellung des neuen Concept-Stores

Alibaba hat in Hongkong einen neuen Concept-Store eröffnet. In diesem setzt das Unternehmen unter anderem auf smarte Spiegel, die beispielsweise auf Produkte reagieren, die die Kunden davorhalten. Daraufhin können nicht nur Größe und Farbe angepasst werden – es erscheinen zusätzlich auch weitere Produktvorschläge. Hier kommt wiederum die FashionAI von Alibaba zum Einsatz. Alles weitere zum modernen Concept-Store des asiatischen E-Commerce-Giganten haben wir hier zusammengefasst.

Amazon: Schwierigkeiten durch Prime Day?

Am 16. Juli startet der diesjährige Prime Day von Amazon. Die meisten rechnen damit, dass das Schnäppchen-Event dem Unternehmen neue Umsatzrekorde bescheren wird. Doch genau das könnte Amazon auch in Schwierigkeiten bringen. Machen sprechen sogar von einem wahren „Stresstest für Amazon Logistics“, denn die Zustellkapazitäten der eigenen Kuriere könnten an ihre Grenzen stoßen. Dann würden externe Logistikunternehmen einspringen, doch auch die müssen mit dem überproportional hohen Paketaufkommen erst einmal zurechtkommen. Der Prime Day 2018 könnte sich also unter Umständen auch negativ auf das Image von Amazon auswirken – genau dann, wenn die Pakete verspätet oder sogar überhaupt nicht ankommen.

Google: Reaktion auf Gmail-Vorwürfe

Google hat sich ausführlich zu den vermeintlichen Gmail-Enthüllungen geäußert, die vor Kurzem aufgetreten sind. Zur Erinnerung: Drittunternehmen sollen angeblich Zugriff auf die Posteingänge von Millionen Gmail-Kunden erhalten und dadurch auch private Nachrichten lesen können. Suzanne Frey, Director, Security, Trust & Privacy, Google Cloud, versucht nun zu beschwichtigen und betont: „Der Schutz Ihrer Daten hat für uns oberste Priorität.“ Niemand von Google würde laut Frey die Mails der Nutzer lesen. Außerdem hätte jeder stets die Kontrolle darüber, zu welchen Daten die Apps Zugriff hätten. Das ganze Statement haben wir in diesem Beitrag unter die Lupe genommen.