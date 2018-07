Erstellt am 13. Juli 2018

Video der Woche: Wenn die Luftpolsterfolie zum Mantra wird

Gegen Stress und Nervosität kann manchmal ein ganz einfaches Mittel helfen: Luftpolsterfolie. Viele Menschen finden es extrem beruhigend, die kleinen Luftblasen zum Platzen zu bringen und sich dabei an dem leisen *Plopp* *Plopp* zu erfreuen.

Diesen Umstand hat das US-amerikanische Versicherungsunternehmen Geico nun in einem neuen Werbevideo verarbeitet. Darin bereitet dem Hauptdarsteller die Suche nach einer neuen Wohnung Unbehagen. In den Griff bekommt er dieses Gefühl eben durch die Luftpolsterfolie, in die er seine gesamte Wohnung inklusive Inventar eingepackt hat und deren Ploppen ihn beruhigt. Um die Versicherung braucht er sich übrigens keine Sorgen zu machen – die ist (ganz im Sinne des Werbecharakters des Videos) von Geico.

Der 40-sekündige Clip ist dabei weder schrill noch laut – sodass die kleinen *Plopps* ganz im Fokus stehen können. Unser Plopp Video der Woche.

Übrigens: Dass die Luftpolsterfolie eine kuriose Faszination auf Menschen ausübt, zeigt allein der Umstand, dass es sogar einen Ehrentag der Luftpolsterfolie gibt. Mehr dazu lesen Sie hier.