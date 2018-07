Top-Themen: Allyouneed schließt | Amazon erwirtschaftet Rekordgewinn | Ebay bringt „Visual Shopping“-Feature |

Der Freitag brachte mit der Ankündigung zum Aus von Allyouneed noch einmal einen wahren Paukenschlag. Außerdem haben es noch Amazons Rekordgewinne und ein neues Feature von Ebay in unsere Tageszusammenfassung geschafft.

Aus für DHL-Marktplatz Allyouneed

Der von der DHL betriebene Marktplatz Allyouneed schließt. In einer E-Mail hat man heute die Online-Händler informiert und bekannt gegeben, noch in der zweiten Jahreshälfte 2018 den Betrieb einzustellen. „Mit dem Marktplatz-Modell haben wir wertvolle E-Commerce-Expertise aufgebaut und ein tiefes branchenspezifisches Verständnis für den Online-Handel gewonnen. Allerdings wollen wir jetzt unsere Kräfte bündeln und uns auf unser Kerngeschäft fokussieren“, heißt es in einem Statement der DHL zu den Gründen für das Aus. Weitere Informationen zur Schließung von Allyouneed und das gesamte Statement haben wir an dieser Stelle parat.

Quartalszahlen: Amazon macht 2,5 Milliarden Dollar Gewinn

Online-Riese Amazon enttäuscht auch mit seinem aktuellen Geschäftsbericht nicht und übertrifft sogar die Erwartungen der Analysten. Alleine im zweiten Quartal konnte der US-Konzern einen Netto-Gewinn von sage und schreibe 2,5 Milliarden Dollar erwirtschaften. Im Vorjahreszeitraum lag man noch bei einem Gewinn von „nur“ 197 Millionen US-Dollar. Auch der Umsatz stieg um fast 40 Prozent an, hier konnten die Erwartungen allerdings nicht ganz erfüllt werden. Dennoch könnte es für den Online-Händler aktuell nicht besser laufen. Auch für das dritte Quartal sagt Amazon bereits neue Rekorde voraus.

Ebay bringt „Visual Shopping“-Feature an den Start

Ebay überarbeitet seine Android- und iOS-App und stellt ab August allen Nutzern das neue Feature „Visual Shopping“ zur Verfügung. Die Funktion erinnert stark an die bereits in den USA verfügbare mobile „Image Search“. User können mithilfe von „Visual Shopping“ Fotos von Ebay-Angeboten in das Suchfeld ziehen, um nach optisch vergleichbaren Artikeln zu suchen. Der Marktplatz setzt bei der neuen Funktion unter anderem auf Künstliche Intelligenz. In diesem Artikel erklären wir „Visual Shopping“ genauer.

