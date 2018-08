Gastartikel: Lokalisierung – Fünf Tipps für den internationalen E-Commerce

Wie gelingt es einzelnen Online-Shops im internationalen Wettbewerb zu bestehen? Mit den folgenden fünf Tipps von Toptranslation erfahren Online-Händler, wie sie in der heutigen Informationsflut von Beginn an die richtigen Zielgruppen erreichen.

© Rawpixel.com / shutterstock.com

Für einen internationalen Online-Shop ist es heutzutage überlebenswichtig, in den Sprachen seiner Zielgruppen zu kommunizieren. Dafür müssen sowohl technische als auch sprachliche Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst einmal ist es wichtig, dass bei der Internationalisierung der Webpräsenz das Shopsystem sowie relevante Marketingtools so gestaltet werden, dass sie in einem zweiten Schritt an verschiedene regionale, sprachliche und kulturelle Gegebenheiten angepasst, sprich lokalisiert werden können. Was dabei beachtet werden muss, zeigen die folgenden fünf Tipps von Toptranslation auf:

1. Die richtige Kodierung

Eine mehrsprachige Website muss verschiedene Schriftsysteme integrieren können, denn nicht jede Sprache setzt sich aus lateinischen Buchstaben zusammen. Deshalb empfiehlt sich die UTF-8-Kodierung (8-bit Unicode Transformation Format). Mit diesem Unicode lassen sich auch das arabische oder kyrillische Alphabet problemlos einbetten.

2. Variables Layout

Das Layout einer internationalen Webpräsenz sollte sich sprachenspezifisch anpassen lassen. Elemente der Benutzeroberfläche sollten daher nicht im Quellcode festgeschrieben werden, damit diese jeweils geändert werden können. Zu beachten ist auch, dass Textlängen von Sprache zu Sprache variieren können.

3. Eigene Seitenstruktur für jede Sprache

Oft müssen Anwendungen wie der Warenkorb oder Bezahlverfahren individuell für die einzelnen Zielmärkte angepasst werden. Deshalb sollte von vornherein für jede Sprache eine eigene Seitenstruktur erstellt werden, die dann für jedes Land angepasst werden kann. So können Sie auch Content vermeiden, der für bestimmte Länder völlig belanglos ist und ihn für relevante Regionen beibehalten.

4. Professionelle Lokalisierung

Kommen wir nun zum Herzstück eines jeden Online-Shops: Dem Content. Damit Botschaften bei den richtigen Zielgruppen ankommen, ist es in der heutigen Informationsflut unerlässlich, in deren Sprachen zu kommunizieren. Von daher sollte auf professionelle Übersetzer zurückgegriffen werden, die eine Qualifikation wie beispielsweise einen Hochschulabschluss vorweisen können oder nach ISO 17100 zertifiziert sind (internationale Norm für Übersetzungsdienstleister). Die Texte sollten ausschließlich von Muttersprachlern erstellt oder zumindest korrigiert werden, die idealerweise auch Expertise in der jeweiligen Branche vorweisen können und auch am Ort der bestehenden und potenziellen Kunden sitzen. Denn nur so können kultur- und regionalspezifische Besonderheiten beachtet werden. Es macht nämlich durchaus einen Unterschied, ob beispielsweise mexikanische oder spanische, englische oder australische Kunden angesprochen werden. Mit gut lokalisierten Seiten verkaufen Sie letztendlich mehr, weshalb es sich durchaus lohnt, für gute Inhalte etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen.

5. Den richtigen Partner finden

Insbesondere Online-Shop-Betreiber sollten sich für einen Fachübersetzungsdienstleister entscheiden, der zugleich benutzerfreundliche Lösungen für Shopsysteme anbieten kann. Zum Beispiel können über das Einrichten einer Schnittstelle Texte direkt angefordert und bezogen werden, was das aufwendige Verwalten von mehrsprachigen Dokumenten und somit kostspielige Arbeitsstunden erspart. Auch sollte der Dienstleister mit modernen Übersetzungssoftwares arbeiten, um das Übersetzungsmanagement so reibungslos, zeit- und kosteneffizient wie möglich zu gestalten. Intelligente Technologien wie etwa ein Translation Memory erkennen bereits übersetzte Passagen automatisch und schlagen sie dem Übersetzer vor. Dieser kann dann entscheiden, ob er die Wiederholung mit einem Klick übernimmt oder sie überschreibt.

Damit Sie auch an alles denken, bevor Sie Ihren Online-Shop internationalisieren, finden Sie weitere hilfreiche Tipps und eine Checkliste in dem Whitepaper von Toptranslation „International erfolgreich – So gelingt die Lokalisierung Ihres Internetauftritts“.