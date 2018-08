07.08.2018 – Marktwächter kritisieren dynamische Preisanpassungen | Kartellamt äußert sich zur möglichen Karstadt-Kaufhof-Fusion | Etsys Gewinn bricht ein

Das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Brandenburg hat untersucht, wie regelmäßig Online-Händler ihre Preise anpassen. Außerdem in den News: Das Bundeskartellamt hält die Prüfung einer Fusion von Karstadt und Kaufhof für ein „extrem umfangreiches und aufwendiges Verfahren“ und Etsy hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2018 vorgelegt.

Kritik an schwankenden Produktpreisen im Online-Handel

In welchen Abständen passen Online-Händler eigentlich die Preise in ihrem Shop an? Dieser Frage hat sich das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Brandenburg gewidmet. Dabei wurden die Preise von 1.133 Produkten in 16 unterschiedlichen Online-Shops beobachtet. Wie Internetworld berichtet, haben demnach 15 von den 16 untersuchten Online-Händlern die Preise für einen Teil ihrer Artikel regelmäßig angepasst. Zum Teil sind die Produktpreise sogar täglich angeglichen worden. Diese Praxis ist von Marktwächter-Teamleiterin Kirsti Dautzenberg kritisiert worden. Im Vordergrund solle eine Transparenz für den Käufer stehen, damit dieser die Preisentwicklungen auch nachvollziehen könne.

Bundeskartellamt: Karstadt-Kaufhof-Fusion wäre Mammutprojekt

Gehen Galeria Kaufhof und Karstadt bald gemeinsame Wege? Sollte dies so sein, würde das für das Bundeskartellamt sicher einiges an Überstunden bedeutet. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass man im Fall eines Zusammengehens die Folgen sowohl für die Kunden als auch für Lieferanten genau untersuchen müsse, was ein „extrem umfangreiches und aufwendiges Verfahren“ wäre. Gerade im Einzelhandel müssen auch die Auswirkungen auf lokale Strukturen und auf den Online-Handel beachtet werden: „Wir müssen uns nicht nur die vielen einzelnen Produktkategorien genau anschauen, sondern auch die Verhältnisse auf den regionalen Märkten. Und es ist nicht nur der stationäre Handel zu betrachten, sondern auch der Onlinehandel“, sagte Mundt. Zudem dürfte ein kombinierter Karstadt/Kaufhof-Konzern eine große Einkaufsmacht gegenüber Zulieferern haben, heißt es weiter.

Etsy steigert Umsatz, Gewinn bricht ein

Etsy hat die Zahlen für das zweite Quartal 2018 vorgelegt und kann erneut überzeugen: „Etsy erzielte ein weiteres Quartal mit einer starken Performance, einschließlich unseres vierten Quartals in Folge der GMV-Beschleunigung, ein weiterer Beweis dafür, dass höhere Investitionen in unseren Kernmarkt funktionieren“, sagte Josh Silverman, Chief Executive Officer von Etsy Inc. Das Brutto-Warenvolumen (Gross Merchandise Sales) betrug in Q2 2018 901,7 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 20,4 Prozent entspricht. Das Wachstum des Gesamtumsatzes im Jahresvergleich stieg im dritten Quartal in Folge und betrug 132,4 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 30,2 Prozent. Der Nettogewinn für das zweite Quartal 2018 betrug 3,4 Millionen US-Dollar und lag damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger (Minus 71 Prozent, Q2 2017: 11,7 Millionen US-Dollar). Dafür ging es bei der Anzahl der aktiven Verkäufer bzw. Käufer nach oben. Das Verkäufer-Wachstum lag bei 8,1 Prozent, das der Käufer bei 17,2 Prozent.