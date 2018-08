Erstellt am 10. August 2018

Video der Woche: Lego-Figuren erklären, wie der Flug sicher verläuft

Wie schnalle ich mich im Flugzeug an, wo befinden sich die Notausstiege, was muss ich im Fall eines plötzlichen Druckabfalls beachten? Wer viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, wird die Anweisungen der Flugbegleiter zu Genüge gehört haben. Immer wieder sieht man auch Fluggäste, die dem Ganzen scheinbar keine Aufmerksamkeit mehr schenken.

Airlines nutzen deshalb auch immer wieder lustige Videos, in denen die Sicherheitshinweise auf unterhaltsame Art von berühmten Filmfiguren vorgestellt werden. So hatten auch schon Charaktere aus Tolkiens „Der Herr der Ringe“-Universum und Regisseur Peter Jackson den Fluggästen erklärt, wie sie sich im Fall der Fälle verhalten sollen. Turkish Airlines hat nun ebenfalls ein solches Video produziert und bedient sich der Protagonisten aus dem Lego-Film. Dabei ist auch Batman mit von der Partie, der das Rauchverbot durchsetzen will. Eine Gesangsnummer darf natürlich auch nicht fehlen – unser Video der Woche.