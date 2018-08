Video der Woche: Otto wirbt mit dem personifizierten Leiden

Kennen Sie Harold? Harold leidet. Und zwar richtig. Immer. Egal, was er macht – zumindest vermittelt sein Gesichtsausdruck einen ständigen Zustand (physischen oder psychischen) Schmerzes. Auch findet sich in Harolds Gesichtszügen stets ein Hauch von Unsicherheit. Unwohlsein. – Vielleicht hat er Bauchschmerzen. Oder er hat gerade die Nachricht einer horrenden Steuernachzahlung bekommen. Man weiß es nicht…

Jedenfalls ist der Gesichtsausdruck von Harold so einmalig, dass er sich zu einem echten Internet-Phänomen entwickelt hat. Im Netz heißt er „Hide the Pain Harold“ – also quasi „Verstecke deinen Schmerz Harold“. Dass ihm das nicht recht gelingen möchte, ist offensichtlich. Dennoch (oder gerade deswegen) kommt er bei den Zuschauern gut an und verursacht nicht selten ein Schmunzeln.

Auch Otto kennt den Hype um den rüstigen Rentner mit dem leidenden Gesichtsausdruck. Aus diesem Grund hat sich das Traditionsunternehmen dazu entschlossen, Harold als Werbefigur in den aktuellen Werbespot einzubauen. Wie üblich ist Harold auch hier scheinbar leidgeplagt. Witzig und auf jeden Fall am Zahn der Zeit! – Unser Video der Woche.