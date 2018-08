Erstellt am 24. August 2018

Logistik-Studie: So meistern Online-Händler ihre Logistik

Wie meistern Online-Händler ihre Logistik? Dieser Frage ist der Händlerbund nachgegangen und hat 513 Händler befragt. Dabei zeigt sich: Die meisten Händler vertrauen nicht nur auf einen Dienstleister – und die Versandmenge hängt nicht unbedingt mit der Unternehmensgröße zusammen.

Wenn es um die Abwicklung der Logistik geht, vertraut der Großteil der Online-Händler auf die DHL: 80 Prozent der befragten Händler nutzen diesen Dienstleister, um ihre Waren an die Kunden zu verschicken. Im Jahr 2016 waren es noch 60 Prozent der Befragten, die die DHL für den Versand in Anspruch nahmen. Auf Platz zwei der meistgenutzten Logistik-Dienstleister landet die Deutsche Post mit 42 Prozent (2016: 10 Prozent), gefolgt von der DPD mit 28 Prozent (2016: 25 Prozent).

Die meisten Online-Händler vertrauen auf mehr als nur einen Logistik-Dienstleister. Nur ein Drittel der Befragten vertraut auf nur einen Logistiker. Mit 36 Prozent der Befragten nutzen die meisten Online-Händler zwei Versanddienstleister. 17 Prozent nehmen die Dienste von drei Logistikern in Anspruch und jeder zehnte Online-Händler beauftragt sogar mehr als drei Dienstleister mit der Zustellung seiner Sendungen. Interessant wird es aber auch am anderen Ende des Spektrums: Zwei Prozent der Befragten gaben an, keinen Logistik-Dienstleister zu nutzen.

Händlern kommt es vor allem auf Zuverlässigkeit an

Dass kleinere Unternehmen nur geringe Versandmengen haben, widerlegt die Studie. 78 Prozent der befragten Händler haben zehn oder weniger Mitarbeiter. 15 Prozent der Unternehmen haben 11 bis 50 Mitarbeiter. Jedes fünfte Unternehmen verschickt aber über 100 Sendungen pro Tag (9 Prozent: 101 bis 250 Sendungen; 6 Prozent: 251 bis 500 Sendungen; 7 Prozent: mehr als 500 Bestellungen). Rund die Hälfte der befragten Händler lässt die Pakete dabei einmal am Tag abholen. Jeder zehnte wird zweimal täglich vom Logistiker besucht und jeder zwanzigste Händler lässt die Pakete sogar noch häufiger holen. Rund ein Viertel der Befragten (28 Prozent) nutzt hingegen gar keine Paketabholung.

Den Händlern kommt es bei der Auswahl des Versanddienstleisters vor allem auf die Zuverlässigkeit an. 90 Prozent der Händler geben eine hohe Zuverlässigkeit als sehr wichtigen Faktor an, gefolgt von einer Sendungsverfolgung (70 Prozent), schnellen Lieferzeiten (69 Prozent) und schließlich einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis (63 Prozent). Unwichtig sei für die Wahl des Dienstleisters hingegen, ob dieser eine CO2-neutrale Zustellung bietet, es verschiedene Zustellvarianten oder eine Schnittstelle zum Shop-System gibt.

Weitere Ergebnisse der Studie können Sie hier einsehen.