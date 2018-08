Kolumne: Spontanes Marketing erfordert Mut – kann aber so schön sein!

Größere Werbekampagnen sollten gut geplant sein und niemals übers Knie gebrochen werden. Viele Unternehmen erarbeiten sogar umfangreiche Pläne, um Werbeprojekte für die wichtigsten Feiertage, saisonalen Höhepunkte oder sportlichen sowie kulturellen Großereignisse des Jahres auf die Beine zu stellen.

Doch neben solchen größeren, gut vorbereiteten Kampagnen kann es sich durchaus lohnen, aktuelle Ereignisse im Blick zu behalten und darauf zu reagieren – sei es nun eine politische Entwicklung, eine aufseheneregende Neuigkeit im Sport, ein viraler Hit oder sonst irgendeine Begebenheit, die Schlagzeilen macht und die man dann für eigene Zwecke nutzen kann.

Jüngstes Beispiel einer solchen spontanen Werbeaktion kommt aus Großbritannien: Dort sorgte ein LKW-Unfall für eine 15-stündige Vollsperrung der Autobahn. Das schwedische Möbelhaus Ikea sah seine Chance auf gute PR gekommen und quartierte rund 200 gestrandete Autofahrer in einem nahegelegenen Ikea-Möbelhaus ein. Auf ausgestellten Betten und Sofas konnten die Betroffenen über Nacht zur Ruhe kommen und ein paar Stunden schlafen bis die Autobahn in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben wurde.

– Zugegebenermaßen handelte es sich fast um eine Notsituation, bei der Ikea einsprang. Doch die positiven Schlagzeilen waren dem Unternehmen sicher: Viele der Betroffenen posteten in den sozialen Medien Selfies aus der Ikea-Filiale und sorgten damit für eine umfangreiche Berichterstattung in den Medien.

Da war Ikea quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat die Gunst der Stunde genutzt, um sich bestens in Szene zu setzen. Und solche Gelegenheiten können und sollten auch andere Unternehmen gelegentlich für sich nutzen. Wichtig dabei ist, eben solche Möglichkeiten auch zu erkennen, wenn sie einem begegnen.

Gelegenheiten bieten sich viele – unter anderem im Sportbereich: Zum Beispiel wurde jüngst bekannt, dass die US-amerikanische Tennisspielerin Serena Williams bei den kommenden French Open nicht mehr in ihrem hautengen, schwarzen Ganzkörperanzug spielen darf, der bereits für Aufsehen gesorgt hatte. Diese Entscheidung löste nicht nur Kritik aus, sondern brachte den Sportartikelhersteller auf eine gute Marketing-Idee, um für sich Werbung zu machen. In einem Tweet schrieb das Unternehmen:

„Du kannst einem Superhelden das Kostüm wegnehmen, aber du kannst ihm niemals seine Superkräfte nehmen.“ – Eine gute Reaktion, die Aktualität und Zeitgeist beweist:

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD