Video der Woche: Jürgen Drews und „Game of Thrones“ gemeinsam auf Mallorca

Was haben der Serienepos „Game of Thrones“ und der deutsche Schlagerstar Jürgen Drews gemeinsam? Auf den ersten (und zweiten und dritten) Blick nicht viel. Dennoch hat sich die Online-Versicherung Nexible gedacht, dass diese Kombination wohl eine extrem breite Interessen- und Fangruppe abdecken dürfte.

Gedacht, getan… – und so liegt nun ein Spot der Firma vor, in dem Drews seinen Status als „König von Mallorca“ an einen würdigen Nachfolger abtreten möchte. Und dieser Nachfolger ist eben kein Geringerer als der mächtige und alles unterjochende Nachtkönig aus „Game of Thrones“. Von Drews geführt, erlangt der Nachtkönig im Spot dann mallorquinischen Ruhm, muss aber auch einen Absturz erleben – denn wie Drews weiß: Hochmut kommt vor dem Fall.

Alles in allem ist das Video ein Konglomerat an trashigen Elementen, Filmanspielungen, schrillen Ideen und einem großen Schuss Absurdität. Spaß macht es trotzdem, obwohl die vierminütige Sequenz durchaus ihre Längen hat. Und was hat das Ganze nun mit Online-Versicherungen zu tun? Auch darauf findet der Spot am Ende eine Antwort. – Unser Video der Woche.