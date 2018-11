Erstellt am 02. November 2018

Video der Woche: Wenn Männer ihre Tage haben… geht die Terrasse in Flammen auf

Einmal im Monat – so heißt es – sind Frauen quasi Sklaven ihrer Hormone. Dann kann es sein, dass die Emotionen überquellen, die Antworten etwas schnippisch ausfallen oder ein Gespräch ungewollt entgleist. Doch nicht nur Frauen sind manchmal von Gefühlsausbrüchen und spontanen Affekten betroffen, auch Männer haben diese gewissen Tage, an denen sie über die Stränge schlagen. Und genau solche Situationen zeigt das neue Werbevideo aus dem Hause MediaMarkt:

Da wird am Frühstückstisch schon mal ein Cornflakes/Milch-Massaker veranstaltet, auf dem Gehsteig ein obszönes Zeichen hinterlassen, auf dem Kinder-Fußballplatz eine Fast-Schlägerei wegen Nichtigkeiten angezettelt oder die eigene Terrasse inklusive Überdachung in Brand gesteckt. Einfach so. Männer können halt manchmal nicht anders, als ihrem Mann-Sein Ausdruck zu verleihen!

Und in genau solchen Momenten möchte MediaMarkt seinen männlichen Kunden bereitstehen! Eine wirklich amüsante Darstellung typisch männlicher Klischees garniert mit einer guten Portion Ironie. – Unser Video der Woche.