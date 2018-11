19.11.2018 – Nils Glagau wird neuer DHDL-Investor | Facebook eröffnet PopUp-Store in Köln | YouTube: Kostenlose Spielfilme in den USA

Die Höhle der Löwen bekommt einen weiteren Investor, Facebook stellt sich in einem PopUp-Store den Fragen seiner Nutzer und YouTube zeigt in den USA kostenlos Spielfilme.

Foto: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Höhle der Löwen: Nils Glagau stößt zu den Investoren

In der nächsten Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wird es wieder eine große Veränderung geben: Nils Glagau, Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, nimmt einen Platz in der Investorenriege ein. Das bedeutet aber nicht, dass dafür ein anderer Löwe gänzlich ersetzt wird, wie Deutsche StartUps berichtet. Zwei Löwen wollen aber kürzer treten: Judith Williams, die sich ihren Platz in diesem Jahr bereits mit Georg Kofler teilte, und Frank Thelen. Glagau selbst freue sich auf die Gründer. „Ihre Situation kenne ich durch meine eigene Unternehmergeschichte sehr gut“, so der neue Löwe. „Denn Orthomol ist selbst in den letzten 27 Jahren buchstäblich aus der Garage heraus zu einer der führenden Marken in der Apotheke geworden.“

PopUp-Store: Facebook beantwortet Fragen der Nutzer

Facebook hat am Wochenende für zwei Tage einen PopUp-Store in Köln eröffnet. „Komm rein!“ prangte in großen Lettern im Schaufenster. Der Store war aber keineswegs als Verkaufsfläche angedacht, wie die Süddeutsche berichtet: Facebook stellte sich in dem Raum lediglich den Fragen seiner Nutzer und erklärte sein Geschäftsmodell. Der Konzern wolle angesichts der letzten Skandale den Nutzern „zuhören und zeigen, dass wir ihr Feedback ernst nehmen“, wie ein Sprecher des Konzerns erklärt habe.

USA: YouTube zeigt kostenlose Spielfilme mit Werbung

YouTube zeigt in den USA nun ältere, englischsprachige Spielfilme. Die Filme können von den Nutzern dabei kostenlos angesehen werden, sind allerdings mit Werbeunterbrechungen versehen, wie Heise Online berichtet. In Deutschland bietet das Unternehmen bereits die Möglichkeit, aktuelle Filme zu kaufen oder zu mieten. Dass YouTube auch kostenlos Filme mit Werbeunterbrechungen zeigen will, hatte das Unternehmen nie angekündigt. Es könne sich deshalb auch um eine lokale Testphase handeln, mutmaßen Experten. Momentan sollen sich 99 Filme, darunter auch Klassiker wie Rocky oder Terminator, im Angebot befinden.