Wirecard-Aktienabsturz ruft die Staatsanwaltschaft auf den Plan

Am Mittwoch wurden Medienberichte laut, dass ein Wirecard-Manager in Singapur im vergangenen Jahr verdächtigt worden sei, gegen örtliche Gesetze verstoßen zu haben. Die firmeninternen Dokumenten haben von Dokumentenfälschung und Geldwäsche gesprochen. Wirecard selbst wies diese Berichte als „falsch, ungenau, irreführend und diffamierend“ zurück und erklärte, sie entbehrten jeder Substanz.

Ein Resultat der Medienberichte war ein heftiger Absturz der Wirecard-Aktie: Um fast 25 Prozent sank der Wert von Deutschlands jüngstem Börsen-Star. Innerhalb von Minuten wurden so mehr als 2,7 Milliarden Euro vernichtet, berichtet Reuters. Nun beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft und die Finanzaufsicht mit dem Kurseinbruch. Die Ermittler untersuchen dabei, ob der Kurs bewusst manipuliert wurde.

Die Finanzaufsicht Bafin prüft den Handel mit Wirecard-Aktien auf mögliche Marktmanipulation, bestätigte eine Sprecherin. Gibt es dafür Anhaltspunkte, teilt die Bafin ihre Erkenntnisse mit der Staatsanwaltschaft, die dann über eine Anklage entscheiden muss. Wirecard habe sich bereits am Mittwoch mit der Bitte um Aufklärung an die Staatsanwaltschaft gewandt und arbeite mit dieser zusammen.

Die Aktie des Unternehmen erholte sich unterdessen am Donnerstag ein wenig: Das Wertpapier legte um bis zu 5,2 Prozent auf 152,70 Euro zu.

Google bringt Textanzeigen zu YouTube

Über Google geschaltete Textanzeigen sollen in Zukunft auch in den Suchergebnissen der YouTube-App auftauchen. Wie t3n.de berichtet, sollen sich die Textanzeigen bei YouTube laut Google in etwa genauso gut schlagen wie in den Ergebnissen der Suchmaschine. YouTube wird damit ein Teil von Googles Suchnetzwerk. Bislang wurden Textanzeigen auf der Videoplattform nur als Overlay in den Videos angezeigt.

Mehr als vier Milliarden Internet-Nutzer

Im vergangenen Jahr stieg der Anteil der Internet-Nutzer an der Weltbevölkerung um 9,1 Prozent. Damit sind 57 Prozent der Weltbevölkerung, also über vier Milliarden Menschen, jetzt online. 360 Millionen Menschen erhielten im vergangenen Jahr erstmals Zugang zum Internet, wie eine Studie von Hootsuite zeigt. In Deutschland sind 79,13 Millionen Bundesbürger, also 96 Prozent der Bevölkerung, online.