Sieben von zehn Deutschen wÃ¼rden den Paketboten nicht in ihr Haus lassen

Die Branche schreit nach neuen Logistiklösungen: Während die Bestellungen im Online-Handel weiter anwachsen, führen die daraus resultierenden Paketfluten immer wieder zu Ärger und Stress. Viele Unternehmen suchen nach neuen Lösungen oder arbeiten an innovativen Konzepten. Und auch viele Verbraucher sind genervt von Problemen und dem Anstehen an langen Postschlangen in den Filialen, um ihre Pakete nach der Arbeit abzuholen.

Eine der recht neuen Lösungen für diese Problematik sind smarte Türschlösser. Mithilfe entsprechender Technologien können sich Paketdienstleister und Lieferanten, Putzkräfte oder andere Service-Mitarbeiter Zugang zu Wohnungen oder in Häuser verschaffen, wenn die Bewohner gerade nicht zu Hause sind. Doch wie es scheint, stehen die Deutschen solchen Technologien noch eher ablehnend gegenüber.

Nur jeder Zweite würde Paketboten in die Wohnung lassen

Eine neue Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov hat sich mit eben jener Thematik beschäftigt. Wie t3n berichtet, lehnen trotz des potenziellen Komforts bisher ganze sieben von zehn Deutschen diese Liefermöglichkeit ab: Auf die Frage „Könnten Sie sich vorstellen, sich auf diese Art Pakete liefern zu lassen?“ antworteten 68 Prozent mit „Eher nein“ oder „Nein, auf keinen Fall“. Nur 22 Prozent würden einen intelligenten Türöffner potenziell nutzen.

„Besonders Personen mit einem hohen Haushaltseinkommen, können dieser Lieferart etwas abgewinnen. Knapp jeder Dritte (31 Prozent) Befragte mit einem Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 3000 Euro monatlich kann sich vorstellen, solch eine Technologie zu nutzen“, schreibt YouGov auf seiner Seite. Mit Blick auf die Geschlechterunterschiede kam die Studie zu dem Ergebnis, dass Männer den smarten Türschlössern grundsätzlich eher aufgeschlossen sind: Während nur jede fünfte Frau (18 Prozent) die Paketboten in ihr Heim lassen würde, sind es bei den Männern ganze 26 Prozent.

Trotz des eher noch geringen Zuspruchs verweist t3n auf einen positiven Trend: Als Amazon 2017 seine smarte Türklingel „Amazon Key“ präsentierte, hätten lediglich vier Prozent der Deutschen in einer Umfrage angegeben, sich eine solche Liefermethode vorstellen zu können.