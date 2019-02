Amazon-Super-Bowl-Spot: Alexa kann halt nicht alles

Anders als man es wohl von einer Werbung erwarten würde, zeigt Amazon im aktuellen Super-Bowl-Spot weniger, was Sprachassistent Alexa alles Tolles kann – im Gegenteil. Der Versandriese macht sich über dessen unausgereifte Features lustig. Mit dabei: Berühmte Schauspieler, „Don’t stop me now“ von Queen und die Internationale Raumstation. Den Spot hatte Amazon auch schon eine Weile vorher mit der Werbeaktion als „Amazon Beta Testing Programm“ auf der eigenen Seite angekündigt und gestern veröffentlicht.

Wenn Harrison Fords Hund tonnenweise Hundekuchen ordert

Der Spot beginnt damit, dass die Mirkowelle Pasta per Sprachbefehl erhitzt – das klappt beeindruckend gut. Doch kurz darauf weist eine Amazon-Mitarbeiterin ihren Kollegen auch auf all die Probleme hin, die Alexa so erzeugt: Die elektrische Alexa-Zahnbürste von Schauspieler Forest Whitaker soll Podcasts abspielen – leider ist der Lautsprecher am Bürstenkopf, beim Zähneputzen also eher ungünstig.

Harrison Fords Hund ordert mit Bell-Kommando per Alexa-Halsband jede Menge Hunderfutter. Das läuft zumindest aus Sicht seines Haustiers wirklich sehr gut, Ford selbst ist irgendwie nicht so begeistert. Und als die Schauspielerinnen Abbi Jacobson und Ilana Glazer im Alexa-Whirlpool eine musikalisch untermalte Wassershow genießen wollen, werden sie durch die voluminösen Klänge direkt aus dem Pool katapultiert. Naja, und dann gab es da noch den „Vorfall“ auf der ISS...

Es kann halt nicht alles klappen, wie Amazon am Ende des Filmchens mit der Redewendung „not everything makes the cut“ zusammenfasst. Ein dezenter Hinweis, dass neue Funktionen für die Sprachsteuerung geplant sind, dabei aber schön selbstironisch. Unser Video der Woche: