Muss ich in meinem Shop darauf hinweisen, dass ich eine Verpackungslizenz habe?

Das Verpackungsgesetz beschäftigt viele Händler, insbesondere, da es seit dem 1.1.2019 die alte Verpackungsordnung abgelöst hat. Neu ist dabei vor allem die Registrierungspflicht bei LUCID: In der Datenbank müssen sich alle Händler eintragen, die systembeteiligungspflichtige Verpackungen in Umlauf bringen. Das Register ist dabei öffentlich für jedermann einsehbar.

In diesem Zusammenhang wird häufig die Frage gestellt, ob der Händler den Umstand, dass der registriert ist, im Online-Shop angeben muss.

Werben mit Selbstverständlichkeiten

Eine gesetzliche Informationspflicht sieht das Verpackungsgesetz nicht vor. Online-Händler müssen in ihrem Shop also nicht extra erwähnen, dass sie sich bei LUCID registriert haben oder ihrer Systembeteiligungspflicht nachkommen. Die Erwähnung ihrer Registrierung kann sogar ein Schuss nach hinten sein: Bei der Eintragung in LUCID handelt es sich, wie bereits erwähnt, um eine gesetzliche Pflicht. Auch, wenn es manche Händler bis jetzt versäumt haben, dieser Pflicht nachzukommen, ist die Registrierung bei LUCID selbstverständlich. Mit solcherlei Selbstverständlichkeiten darf aber nicht ohne weiteres geworben werden. Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb steht dieses Verhalten sogar ganz konkret auf der Schwarzen Liste:

„Unzulässige geschäftliche Handlungen sind die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte stellten eine Besonderheit des Angebots dar.”

Legitim ist es allerdings zu schreiben, dass man selbstverständlich bei LUCID registriert ist, da dadurch zum Ausdruck kommt, dass es ohnehin eine Pflicht gibt (mehr dazu).

Irreführende Angabe

Für das Verbot des Werbens mit Selbstverständlichkeiten gibt es einen ganz einfachen Grund: Durch die Erwähnung dieser Selbstverständlichkeit kann beim Kunden der Eindruck entstehen, dass der betreffende Händler besser ist als jemand, der diesen Umstand nicht erwähnt. Dabei ist derjenige, der das nicht erwähnt, auch registriert, da es gesetzlich vorgeschrieben ist. Der eine Händler versucht also einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, in dem er damit wirbt, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten.

Das wäre in etwa so, als würde ein Fleischer damit werben, dass die Tiere beim Zerlegen bereits tot sind.