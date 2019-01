Plentymarkets Online-HÃ¤ndler-Kongress zeigt die Helden des E-Commerce

Online-Händler können sich beim Plentymarkets Kongress unter dem Motto „Glocal Heroes of E-Commerce 2“ über die neuesten Trends der Branche informieren, in Workshops und Vorträgen praktische Tipps einsammeln und sich mit anderen Händlern und Experten austauschen. Im Fokus steht das Thema Glokalisierung. Der Kongress findet am 16. März 2019 im Kongress Palais in Kassel statt. Am Vortag, dem 15. März 2019, können Online-Händler beim Knowledge Day an Workshops zu den Themen Systemeinrichtung, dem Shop-Template Ceres und der Omni-Channel-Optimierung teilnehmen.

50 Aussteller und 30 Vorträge auf dem OHK 19

Zu dem Kongress erwartet Plentymarkets rund 1.500 Besucher, über 50 Aussteller sowie jede Menge Experten, die in rund 30 Fachvorträgen und Workshops ihr Wissen weitergeben. Darunter sind unter anderem Amazon-Guru Christian Otto Kelm, IFH-Geschäftsführer Dr. Kai Hudetz, Profiling-Vorreiterin Suzanne Grieger-Langer und Prof. Dr. Klemens Skibicki, Spezialist für digitale Transformation. Die Keynote hält Plentymarkets-CEO Jan Griesel. Auf insgesamt fünf Bühnen präsentieren E-Commerce-Experten Themen wie „Ach du Scheiße – wie bitte geht Amazon?“, „FBA-Fehler – Das Bermudadreieck für Ihr Kapital“ und „Schreckgespenst Abmahnung: Was Händler jetzt wissen und beachten müssen“.

So können Online-Händler beim Eintritt sparen

Während der Messe stehen die Plentymarkets-Experten interessierten Händlern für Fragen zur Verfügung. Über 50 Aussteller sind ebenfalls vor Ort und freuen sich auf wissensdurstige Besucher, darunter PayPal, Ebay, Hermes, der Händlerbund und Otto. Nicht nur auf der Messe, auch abends auf der abschließenden Aftershow-Party kann man wichtige Kontakte knüpfen oder einfach nur feiern.

Die Ticketpreise für den 19. Online-Händler-Kongress starten bei 119 Euro – Leser der OnlinehändlerNews erhalten noch einen Preisnachlass von 20 Prozent! Einfach beim Buchen des Tickets den Rabattcode x_haendlerbund eingeben und sparen!



Außerdem können Online-Händler doppelt profitieren: Mit dem Kombi-Ticket für den Plentymarkets-Kongress und die Messe Net&Work vom Händlerbund können sie beide Events für nur 179 Euro besuchen. Die Net&Work findet bereits am 16.2.2019 in Frankfurt am Main statt.

Alle Informationen zum 19. Plentymarkets Online-Händler-Kongress finden Sie hier.