Die Rewise Conference erweitert den Horizont im E-Commerce

Am 6. und 7. Februar 2019 findet die erste Rewise Conference statt. Die Veranstaltung richtet sich an Marketer, StartUp-Gründer und Unternehmer, die sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich E-Commerce und Einzelhandel informieren wollen. „Die modernen Verkäufer erhalten immer mehr Möglichkeiten, ihre Arbeit zu erleichtern und sich auf die Skalierung zu konzentrieren“, erklärt Szymon Pruszyński, Head of Promotion bei Rewise. „Gleichzeitig ist es leicht, bei der wachsenden Zahl dieser Optionen und Tools den Überblick zu verlieren.“

Die Rewise Conference hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Unternehmer dabei zu unterstützen, sich auf dem schnell wachsenden und verändernden Markt zu orientieren, zu organisieren und zu wachsen.

Komplett online und kostenfrei

Das Besondere dabei: Die zweitägige Veranstaltung findet komplett online statt und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Die Teilnehmer erhalten Zugang zur Plattform, auf der zu bestimmten Zeiten die Vorträge, Präsentationen und Workshops veröffentlicht werden. Der Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Veranstaltung: Auch nach der Veröffentlichung können die Materialien noch heruntergeladen werden – so kann jeder Teilnehmer die Videos dann ansehen, wann es ihm am besten passt.

„Rewise soll seinen Teilnehmern die Möglichkeit geben, zu lernen, ohne dass sie reisen, Hotels buchen oder ihre Arbeitszeit opfern müssen. Das Online Format der Konferenz bietet eine einzigartige Gelegenheit, Ihr Wissen in der Gemütlichkeit Ihres eigenes Hauses zu erweitern“, erklärt Wojciech Sadowski, CEO von Packhelp. Packhelp organisiert die Veranstaltung.

Speaker von PayPal, Google & Co.

Auf der Rewise Conference teilen Sprecher u.a. von Revolut, PayPal, Google, PrestaShop, DB Schenker und auch Packhelp ihr Wissen. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich einfach online anmelden. Die Veranstaltung findet komplett in englischer Sprache statt. Unter anderem geht es in den Vorträgen um die Optimisierung der Conversion Rate, die Rolle von Influencer im Marketing oder auch die Bedeutung von Lieferzeit und Retourenmanagement im E-Commerce.

Jetzt registrieren