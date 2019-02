Ordermesse trifft auf E-Commerce Kongress

Vom 25. bis 27. Februar findet die 29. IAW - Internationale Aktionswaren- und Importmesse in den Hallen 10.1 und 10.2 der Koelnmesse statt. Onlinehändler finden hier eine riesige Auswahl an schnell verfügbaren Artikeln aus unterschiedlichsten Bereichen: Haushaltswaren, Textil, Elektro, DIY, Deko, Spielzeug und vieles mehr. Auf ca. 30.000 m2 werden 350 internationale Großhändler, Importeure und Hersteller erwartet und bieten ihre Waren zu sehr günstigen Messepreisen an. Die Auswahl ist einfach unglaublich, hier wird jeder etwas passendes finden, was er gewinnbringend in seinem Shop weiterverkaufen kann.

eBay & amazon SEO, Private Label, E-Commerce Trends 2019 und vieles mehr

Neben der Möglichkeit Ware zu ordern, bietet die IAW das wahrscheinlich größte, kostenlose E-Commerce Fachprogramm für kleine bis mittlere Händler. An allen drei Tagen findet auf zwei Bühnen ein vielfältiges Programm statt.

So dürfen sich die IAW Besucher in der E-Commerce Arena (präsentiert von restposten.de) z.B. auf die Headliner Christian Otto Kelm (Amazon SEO Experte) und Dr. Georg Wittmann (Mittelstand 4.0) freuen.

Das IAW Trendforum ist der zweite Veranstaltungsort. Zentrada und die Multichannel-Rockstars veranstalten hier gemeinsam ein Programm zu dem Thema „Die passenden Sortimente für den Multichannel-Handel“. Speaker sind u.a. Michael Atug (E-Commerce Rockstar), Annemarie Raluca Schuster (SiAura Material) und Tobias Stephan (exoda).

Das ausführliche Programm findet ihr auf der Webseite www.iaw-messe.de.

IAW parallel zur Asia-Pacific Sourcing

Parallel zur IAW findet auch die Asia-Pacific Sourcing statt. Hier werden rund 750 Hersteller und Vertriebsunternehmen aus Asien erwartet, die Werkzeuge und Produkte für Haus, Garten und Freizeit präsentieren. Zwischen den Hallen beider Messen wird es direkte Übergänge geben. Gegen Vorlage der IAW Eintrittskarte erhalten Besucher kostenlosen Zutritt.

Mit der Mischung aus Ordermesse und E-Commerce Kongress stellt die IAW ein einzigartiges Konzept auf die Beine, welches genau auf die Bedürfnisse und Fragen vieler Onlinehändler eingeht. Kostenlose Eintrittskarten können online bestellt werden.

Jetzt Tickets bestellen