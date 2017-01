Erfahrung im Online-Handel: Wenn Politiker zu Praktikanten werden

Einen Tag als Praktikant in einem E-Commerce-Unternehmen arbeiten? Für einige Politiker wäre das sicherlich eine gute und lehrreiche Erfahrung. Der Händlerbund hat nun den Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek im Rahmen der Initiative „Prakticom – Politik packt an“ zum Tagespraktikanten beim Düsseldorfer StartUp Just Spices gemacht. Und so hat der Politiker seinen Arbeitstag im E-Commerce erlebt.

Thomas Jarzombek (re.) stürzt sich bei Just Spices in die Arbeit. (Foto: Händlerbund)

Das Büro des Düsseldorfer StartUps Just Spices Startet gerade sein Tagesgeschäft als Bundestagsabgeordneter Thomas Jarzombek mit dem Rad um die Ecke fährt und sich als Praktikant zum Dienst meldet. Gründer Florian Falk hat einiges für ihn vorbereitet und legt sofort los. Die Vorstellung des Teams ist – wie vieles in diesem jungen Unternehmen – unkonventionell. Anhand von Rätselfragen soll „der Neue“ mehr über seine heutigen Kollegen erfahren. Nachdem Jarzombek souverän die Lieblingsgewürzmischungen und Aufgabenbereiche der Mitarbeiter in Erfahrung bringt, wartet die Kreativabteilung bereits mit einem Meeting auf ihn. Heutiges Thema: die anstehende Osterkampagne.

Den Praktikumsplatz hat der Abgeordneten der Onlinehandelsverband Händlerbund zu verdanken. Es ist Teil der Initiative „Prakticom – Politik packt an“ und bringt die E-Commerce-Branche enger mit den politischen Entscheidern zusammen. Als Sprecher für die Digitale Agenda der Bundestagsfraktion CDU/CSU und Gründer einer IT Firma, ist Thomas Jarzombek ein echter Macher und sagt: „Just Spices ist ein erfolgreiches Düsseldorfer Unternehmen, das Vorbild für viele junge Gründer in meiner Heimatstadt ist. Solche Begegnungen in meinem Wahlkreis sehe ich nie als Einbahnstraße. Die Unternehmen und deren Mitarbeiter erfahren, wie Politik funktioniert und ich nehme mit, was Politik tun kann, um Gründer weiter zu unterstützen. Beide Seiten profitieren.“ Nachdem Eiersuche, Hasenrennen und Geschenkboxen als mögliche Highlights für das Ostergeschäft im Online-Shop diskutiert wurden, zieht der „Praktikant“ Bilanz: „Die Sprache und der Altersdurchschnitt hier unterscheiden sich schon sehr vom Bundestag, aber das gefällt mir ganz gut!“

Im Meeting geht es um die anstehende Osterkampagne. (Foto: Händlerbund)

Weitere Praktika sind geplant

Weiter geht der Ausflug in die Produktions- und Verpackungshallen von Just Spices. Beim Betreten umhüllt jeden sofort ein Duft von indischem Curry und exotischen Blüten, Wurzeln und Samen. Über 122 Gewürze und Mischungen versendet der Online-Shop in die ganze Welt. Die Auswahl ist einfallsreich und voll im Trend, ob Grünes Smoothie Gewürz, der Paleo Frische Kick, Sporty Spice oder die klassische Bolognese Mischung – für jeden Fan der zusatzstofffreien Ernährung ist Etwas dabei. Gründer Florian Falk sagt: „Das Schöne ist, dass unglaublich viel direkt hier vor Ort in unserer Düsseldorfer Manufaktur passiert. Ich kann also auf jeden Fall schon jetzt versprechen, dass es ein höchst abwechslungsreicher Praktikumstag wird, denn bei uns packen alle mit an und man weiß nie, was der Tag an Überraschungen und Challenges mit sich bringen wird.”

Nachdem Thomas Jarzombek die abgepackten Gewürzdosen in Boxen verstaut und unzählige Banderolen eingeschlagen hat, erhält er für seine Unterstützung schließlich ein offizielles Praktikumszeugnis. Bevor er geht, nimmt er sich vorsichtshalber einige Gewürzmischungen mit nach Hause, die, wie er sagt, seine ungenügenden Kochkünste kompensieren sollen. Auch Initiator Florian Seikel, Hauptgeschäftsführer des Händlerbund e. V., ist sehr zufrieden und wird weitere Praktika an Politiker vermitteln: „Ziel der Aktion ist es, die Herausforderungen und täglichen Aufgaben im Online-Handel anschaulich zu machen und die Politik für die wesentlichen Fragestellungen zu sensibilisieren. Als Interessenverband setzen wir uns nicht nur auf politischer Ebene für die Belange der E-Commerce-Branche und junge Unternehmen ein, sondern schaffen gleichzeitig einen Dialog zwischen Praxis und Politik.“

Am Ende erhält Thomas Jarzombek ein Praktikumszeugnis von Florian Falk, dem Gründer von Just Spices. (Foto: Händlerbund)