Media Markt startet Online-Plattform Koch-mit.de

Mit Koch-mit.de ist ein neues Online-Portal an den Start gegangen. Es stammt aus dem Hause Media Markt und befasst sich mit den Themen gesunde Ernährung und Kochen. Es ist mittlerweile schon die dritte Ratgeber-Plattform, die die Elektronikkette in den vergangenen Monaten online gebracht hat.

© Natalia Klenova – shutterstock.com

Essen, Fitness und Gesundheit – diese Themen stellt Media Markt auf seiner neuen Online-Plattform Koch-mit.de in den Fokus. Um dabei einen „gesunden“ Themen-Mix zu schaffen und zugleich eine möglichst große Bandbreite an Nutzern anzusprechen, soll auch die Fitness nicht zu kurz kommen: „Ob für Erlebnisorientierte, Ernährungs- und Fitnessbewusste oder begeisterte Hobbyköche – bei Koch-mit.de wird jeder fündig“, schreibt Media Markt in der entsprechenden Pressemitteilung.

Besucher können in einer großen Auswahl an Content stöbern: angefangen bei Rezepten und Wissenswertem zur gesunden Ernährung über Tipps zum bewussten und nachhalten Wohlbefinden bis hin zu Ratschlägen, Trends und Produkttests aus dem Bereich der Küchenhelfer bzw. des technischen Equipments.

Screenshot Koch-mit.de © Media Markt

Kochen: Media Markt überträgt Live-Shows

Als i-Tüpfelchen der Website präsentiert Media Markt auch Live-Kochshows, die auf dem Portal übertragen werden. „Gemeinsam mit prominenten Gästen lädt Spitzenkoch und ‚Rocking Chef‘ Ralf Jakumeit regelmäßig zum Mitkochen und Mitdiskutieren ein und zeigt, wie außergewöhnlich lecker gesunde, schnelle Küche sein kann“, lässt Media Markt zum Start verlauten.

Koch-mit.de ist bereits das dritte Ratgeber-Magazin, das Media Markt in petto hat. In den vergangenen Monaten hatte die Elektronikkette bereits Smart-Wohnen.de und Gamez.de an den Start gebracht. „Mit unseren beiden bisherigen Portalen haben wir erfolgreich bewiesen, dass unser Content-Konzept, das auf den Säulen Entertainment, Information, Beratung und Inspiration basiert, überzeugt“, kommentiert Mirko Nägele, Geschäftsführer der Media Markt e-Business GmbH. Die Portale seien durch einen Mix aus unterhaltsamem Content sowie journalistisch aufbereiteten Fachinhalten gekennzeichnet. „Das unterscheidet uns von anderen Angeboten am Markt. Das kommt bei den Zielgruppen gut an und schafft Relevanz“, so Nägele weiter.