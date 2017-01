Etsy startet Multi-Shop-Bezahlsystem

Etsy führt auf seinem Handmade-Markplatz ein Multi-Shop-Bezahlsystem ein. Dadurch können Kunden in einer einzelnen Transaktion gleich bei mehreren Etsy-Shops einkaufen. Das Bezahlsystem wird im Laufe der nächsten Woche vollständig ausgerollt. Händler, die das System nutzen wollen, müssen dafür aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

© Etsy

Nutzer des Handmade-Marktplatzes Etsy stöbern gern mal etwas länger und am Ende landen oft mehrere Produkte unterschiedlicher Händler im Einkaufswagen. Bisher mussten Käufer, wenn sie Artikel in unterschiedlichen Shops gekauft hatten, für jeden Shop gesondert zur Kasse gehen. Dieses mühselige Verfahren, bei dem oft Artikel im Warenkorb liegen gelassen wurde, gehört nun teilweise der Vergangenheit an, denn Etsy hat heute mit dem Ausrollen des Multi-Shop-Bezahlsystems begonnen.

Direktzahlung ist Voraussetzung für Multi-Shop-Bezahlsystem

Von nun an können Käufer in mehreren Shops Artikel kaufen und alle zusammen bezahlen, wenn die betreffenden Shops die Direktzahlung aktiviert haben. Bei Direktzahlung handelt es sich um eine direkt auf Etsy bereitgestellte Zahlungsmethode, die Käufern verschiedene Zahlungsmöglichkeiten bietet, wie beispielsweise Kreditkarte oder PayPal.

Können Kunden das neue Multi-Shop-Bezahlsystem nutzen, werden ihnen die Kosten für jeden Artikel angezeigt, sowie die Versandkosten für jeden Shop, (ggf.) die Versandoptionen und die Bearbeitungszeiten. Außerdem sehen sie den Gesamtbetrag für alle Artikel und die Endsumme für ihren gesamten Einkauf. Mit diesem Multi-Shop-Warenkorb können sie zur Kasse gehen und bei allen Shops mit einer einzigen Transaktion bezahlen.

Nur eine Lieferadresse möglich

Wie Etsy erklärt, können Kunden dabei für den Einkauf nur eine Zahlungsmethode und eine Adresse auswählen. Sollten Kunden Artikel beispielsweise an eine andere Adresse für den Versand angeben, müssen sie diese Artikel mit der Funktion „Für später speichern“ aus dem Warenkorb entfernen. Anschließend können sie die betreffenden Artikel in einer separaten Transaktion bezahlen. Wie bereits erklärt, ist das neue Multi-Shop-Bezahlsystem nur für Händler möglich, die Direktzahlung aktiviert haben. Ist diese nicht aktiviert, werden die Artikel in einem separaten Bereich im Warenkorb des Käufers angezeigt. Käufer müssen die Artikel dann in einer separaten Transaktion bezahlen.

Händler, die derzeit Direktzahlung anbieten, müssen sich um nichts kümmern – die Artikel sind automatisch für die Multi-Shop-Bezahlung berechtigt. Das System soll in der kommenden Woche für alle Etsy-Händler ausgerollt werden.