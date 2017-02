Kooperation: Lego startet eigene Markenwelt auf Ebay.de

Lego gehört bei Ebay zu den meistgesuchten Spielwaren. Eine entsprechende Markenwelt war demnach nur eine Frage der Zeit. In 21 Themenwelten können Kunden von jetzt an die gesamte Vielfalt der Produktlinien von Lego entdecken.

© Ebay | Screenshot Lego Markenwelt bei ebay.de

Durch die neue Lego Markenwelt bei Ebay können Kunden nun in 21 Themenwelten die gesamte Vielfalt der Produktlinien von Lego nach Bestsellern, Neuheiten oder Raritäten durchstöbern. Neben der normalen Suche bietet die neue Lego Markenwelt auch eine altersbezogene Suche.

Die Lego Markenwelt bietet eine Vielzahl von Funktionalitäten, die erstmals bei Ebay in einer Markenwelt umgesetzt wurden. So können neben dem postalischen Versand viele Produkte, die von autorisierten Händlern angeboten werden, per Click & Collect bei einem lokalen Lego-Händler in der Nähe online bestellt, bezahlt und dann vor Ort abgeholt werden. Das Ebay Partnerprogramm ermöglicht es Lego, durch die eigene Markenwelt sich so zu präsentieren, dass es das Image der Marke widerspiegelt. Produkte können in einem individuell auf sie zugeschnittenen Umfeld präsentiert werden. Zertifizierte Händler werden bei Ebay als autorisierter Verkäufer gekennzeichnet, wodurch Markenhersteller eine hochwertige Verkaufspräsenz bei Ebay einrichten, ohne selbst als Verkäufer tätig zu werden.

„Lego“ unter Top 10 der Suchanfragen

Christian Paul, Senior Sales Director bei der Lego GmbH, zeigt sich zuversichtlich: „Die Eröffnung der Lego Markenwelt bei Ebay ist ein weiterer Schritt im Ausbau unserer Multichannel-Aktivitäten. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Lego-Händler bei der Entwicklung einer Online-Strategie zu unterstützen. Mit seiner großen Reichweite sowie der leistungsstarken Verkaufsplattform erscheint uns Ebay dabei als ein wichtiger Partner.“ – Und das stimmt durchaus. Die Suchbegriffe „Lego“ und „Lego Duplo“ finden sich unter den Top-10-Suchanfragen auf der deutschen Ebay-Plattform. Nach Angaben von Ebay wird alle 20 Sekunden ein Lego-Artikel verkauft. Und auch Stefan Wenzel, Deutschland-Chef von Ebay, sieht in der Kooperation einen absolut logischen Schritt und fügt erklärend hinzu: „Für die lokalen Lego-Händler bietet die Präsenz bei Ebay eine hervorragende Möglichkeit, einen neuen Vertriebskanal zu erschließen.“