Erstellt am 14. Februar 2017

Zalando: US-Rapper ASAP Rocky wirbt in neuer Kampagne für Online-Modehändler

ASAP Rocky wirbt ab dem 19. Februar für den Online-Modehändler Zalando. Der US-Rapper, der sich auch im Fashion-Bereich einen großen Namen gemacht hat, soll zusammen mit vier bekannten Models das Sortiment von Zalando vorstellen.

© 4kclips - Shutterstock.com

Zuletzt lief es für den Online-Modehändler Zalando mehr als berauschend. Der Umsatz ging im vierten Quartal um rund 25 Prozent nach oben, womit das Unternehmen sogar zum ersten Mal die magische Milliardenmarke knacken konnte. Dementsprechend lief auch das gesamte Jahr für Zalando bestens, denn der Umsatz lag bei insgesamt 3,6 Milliarden Euro.

Zalando tut nun mithilfe einer neuen Werbekampagne alles daran, dass sich diese Erfolgsserie auch im neuen Jahr weiter fortsetzt. Dafür konnte Zalando den bekannten US-Rapper ASAP Rocky für sich gewinnen, wie bei W&V zu lesen ist. Dieser ist nicht nur Musiker, sondern gleichzeitig auch ein wichtiger Influencer im Modebereich. So kann er beispielsweise 5,2 Millionen Abonnenten bei Instagram sein Eigen nennen und somit auf eine hohe Reichweite zurückgreifen.

Unterstützung durch bekannte Models

ASAP Rocky war zuvor bereits das Werbegesicht für Christian Dior und ist derzeit auch bei Mercedes-Benz zu sehen. In der Zalando-Kampagne wiederum soll den Kunden das breite Angebot des Berliner Modehändlers vorgestellt werden – von Street-Styles bis hin zu Premium-Marken. Insgesamt 40 Marken kommen in dem Video vor, das am 19. Februar seine Premiere feiern soll. Darunter zählen unter anderem Adidas, Nike sowie Miss Selfridge. Wie W&V weiterhin berichtet, wird ASAP Rocky von den vier bekannten Models Julia Nobis, Kris Gottschalk, Jourdan Dunn sowie Andreea Diaconu unterstützt.

Die Videos sollen nicht im Fernsehen laufen, sondern vor allem in den Social-Media-Kanälen von Zalando, aber auch auf der Plattform selbst zu sehen sein. Zusätzlich wird ASAP Rocky für Zalando Werbung auf Plakatmotiven und in Printanzeigen machen.

Ein Teaservideo gibt bereits einen kleinen Einblick in die neue Werbekampagne von Zalando: