Modomoto: Curated-Shopping-StartUp erhält Millionenfinanzierung

Die Curated Shopping Group (CSG), die aus Modomoto und The Cloakroom besteht, erhält sechs Millionen Euro von der Fondsgesellschaft Auden AG. Das Geld soll aller Wahrscheinlichkeit nach für eine Expansion in weitere europäische Märkte genutzt werden.

Premiere bei Modomoto: Wie WirtschaftsWoche exklusiv erfahren hat, konnte sich der Curated-Shopping-Anbieter erstmals einen Investor und damit eine millionenschwere Summe sichern. Es handelt sich hierbei um die Fondsgesellschaft Auden AG, die der Dachgesellschaft von Modomoto, der Curated Shopping Group (CSG), sechs Millionen Euro bereitstellt. Im Gegenzug erhält Auden zehn Prozent der Anteile der CSG.

Die CSG hat auch direkt Ansatzpunkte dahingehend geliefert, was sie in Kooperation mit Auden mit dem Geld anstellen will. So scheinen beide vor allem in weitere europäische Märkte expandieren zu wollen. „Curated Shopping ist für uns einer der spannendsten E-Commerce-Märkte überhaupt, weil es aufgrund hoher Kundenloyalität sowie überdurchschnittlicher Umsätze und Margen über ein Multi-Milliarden-Potenzial verfügt“, so Christofer Radic, Vorstand der Auden AG.

Bildung der CSG durch Übernahme von „The Cloakroom“

Bisher war die CSG nicht im Zusammenhang mit Investoren in den Schlagzeilen. Co-Geschäftsführer Mathias Fiedler erläutert dies gegenüber WirtschaftsWoche wie folgt: „Wir sind sehr stolz, dass wir uns für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung mit Hilfe von Banken, wenigen kleinen Frühphaseninvestoren und ansonsten Finanzierung aus den laufenden Einnahmen entschlossen haben.“ Auch so konnte Modomoto nach und nach einen Millionenumsatz im zweistelligen Bereich erzielen und schließlich dann auch durch die Übernahme des Unternehmens The Cloakroom die besagte Curated Shopping Group bilden.

Modomoto fungiert als eine Art persönliche Shopping-Beratung im Internet, hat laut WirtschaftsWoche zusammen mit The Cloakroom mittlerweile rund 250 Mitarbeiter, ist in sieben europäischen Ländern aktiv und soll bislang für etwa 400.000 Kunden Outfits erstellt haben.