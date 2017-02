E-Book-Markt 2016: Wachstum fällt minimal aus

Laut dem Börsenverein und dem Marktforschungsinstitut GfK ist die Zahl der E-Book-Käufer im letzten Jahr um 100.000 auf 3,8 Millionen nach unten gegangen. „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ging dabei am häufigsten über die virtuelle Ladentheke.

© Evgeny Danilenko - Shutterstock.com

Die Umsätze im E-Book-Markt sind im vergangenen Jahr nur marginal gestiegen, wie Zahlen belegen, die der Börsenverein in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK ermittelt hat und die von Buchreport aufgegriffen wurden. So ist der Umsatz mit E-Books am Publikumsmarkt (ohne Schul- und Fachbücher) um 2,6 Prozent nach oben gegangen und macht nun insgesamt 4,6 Prozent des Publikumsmarkts aus.

Die Absätze sollen dabei insgesamt um 4,1 Prozent nach oben gegangen sein, wobei vor allem starkes viertes Quartal daran Anteil hat, in dem insbesondere Kinder- und Jugendbücher verkauft wurden. Die Anzahl der E-Book-Käufer am Publikumsmarkt lag 2016 bei 3,8 Millionen, also 100.000 weniger als im Jahr zuvor. Der Anteil der E-Book-Käufer an der Gesamtbevölkerung wiederum ist ebenfalls um 0,1 Prozent auf 5,6 Prozent gesunken.

Meistverkauftes E-Book: „Harry Potter und das verwunschene Kind“

Die im Jahr 2016 am häufigsten verkauften E-Books sollen laut Buchreport, recht wenig überraschend, „Harry Potter und das verwunschene Kind“ von J. K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne sowie „Seven Wonders – Der letzte Kampf des Dämons“ von Peter Lerangis gewesen sein.

Derweil hat der Bundesrat die Initiative der EU-Kommission befürwortet, dass sämtliche Mitgliedsstaaten einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf elektronische Publikationen anwenden können. Dies würde bedeuten, dass hierzulande die Mehrwertsteuer auf E-Books und anderen Online-Veröffentlichungen von 19 auf 7 Prozent sinken würde.