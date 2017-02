Click & Collect: Ebay gewinnt Globus Baumarkt als neuen Partner

Ebay hat einen starken Partner gewonnen, um seinen Click & Collect-Service weiter voranzutreiben: Die Globus Baumärkte bieten ihre Waren nun über den Marktplatz zum Verkauf an – und ermöglichen es den Kunden, die Ware im Baumarkt abzuholen.

© Maxx-Studio – Shutterstock.com

Ebay hat Globus Baumarkt als neuen Partner für seinen Click & Collect-Service gewonnen. Damit könnte das Unternehmen den Service weiter stark vorantreiben, denn die insgesamt 78 Globus Baumärkte in Deutschland bieten ab sofort ihre Waren auf dem Online-Marktplatz an. Insgesamt umfasst das Sortiment über 25.000 Produkte, wie Ebay mitteilt. Dabei haben die Kunden die Möglichkeit, die Bestellung per Click & Collect durchzuführen und die Ware anschließend in einem der Baumärkte abzuholen.

Der ausgewählte Globus Baumarkt informiert den Kunden per E-Mail oder auf Wunsch auch per SMS-Nachricht, sobald die bestellte Ware abholbereit ist. Versandkosten zahlen die Kunden bei dieser Bestelloption natürlich nicht. Während Ebay mit dem neuen Kooperationspartner seinen Click & Collect-Service weiter ausbauen kann, verstärkt Globus Baumarkt so seine Omnichannel-Aktivitäten.

Sperrige und hochwertige Artikel werden gern selbst abgeholt

„Mit Ebay Click & Collect haben wir einen attraktiven Vertriebskanal für Kunden erschlossen, welche schnell ihre Artikel benötigen oder die Versandkosten sparen möchten“, erklärt Jan Kessler, operativer Geschäftsführer der E-Commerce Gesellschaft Globus Hitseller. Vor allem sperrige Artikel und auch hochwertige Produkte werden häufig von den Kunden bevorzugt selbst im Markt abgeholt. Ebay biete Globus die Möglichkeit, neue Käufergruppen zu erschließen.

Denis Burger, Senior Director Seller Growth bei Ebay Deutschland, unterstreicht, wie groß der Konkurrenzdruck im „Heimwerkerland Deutschland“ ist. Seiner Meinung nach sei deshalb die Erschließung von digitalen Verkaufskanälen „auch für regionale Baumarktketten unerlässlich“. Dem saarländischen Unternehmen werde man als starker Partner zur Seite stehen und Ebay freue sich, den Baumarkt auf seiner Plattform begrüßen zu können, betont Burger.

Mit dem Click & Collect-Service will Ebay seinen Kunden eine noch flexiblere Einkaufsmöglichkeit bieten, indem sie die Abholung im Markt als weitere Option nutzen können. Produkte, die über Click & Collect bestellbar sind, sind auf dem Marktplatz mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Zudem hilft das Unternehmen stationären Händlern damit, ihre Sortimente online verfügbar zu machen.