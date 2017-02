Datenfehler bei Amazon: Zahlreiche Händler fürchten um ihre Konten

Derzeit scheint es zu Problemen auf dem Amazon-Marktplatz zu kommen, durch die zahlreiche Händler-Konten offenbar sogar vor der Schließung stehen oder bereits suspendiert wurden. Die Händler zeigen sich äußerst beunruhigt.

Twin Design / Shutterstock, Inc.

Zahlreiche Amazon-Händler scheinen derzeit von technischen Problemen betroffen zu sein, die mitunter bis zur Suspendierung ihrer Konten führen. In den Verkäuferforen von Amazon häufen sich seit gestern Berichte von Händlern dazu. Dabei geht es offenbar um angeblich verspätete Lieferungen, die bei den Händlerkonten auftreten. Eine Händlerin berichtet davon, dass in 18 Fällen ein falsches Versanddatum von Amazon angezeigt wurde, als in der Sendungsverfolgung festgehalten ist. Dadurch sei es zu einer Verspätungsrate von 20 Prozent gekommen, in deren Folge es zur Suspendierung des Kontos kam – sogar für ihre FBA-Artikel.

Auch andere Händler wollen bereits von Suspendierung aufgrund technischer Probleme betroffen gewesen sein. Ein Händler schreibt, dass er Umsatzverluste im mittleren vierstelligen Bereich hinnehmen muss, ein anderer schätzt die Umsatzeinbrüche durch fehlende Buy Boxen und nicht angezeigte Werbung auf 70 Prozent ein. Andere beschreiben, dass ihre Konten zwar als gefährdet gekennzeichnet seien, Amazon aber ein technisches Problem bestätigt habe und es deshalb wohl keine Konsequenzen zu befürchten gebe.

Problem tauchte bereits eine Woche zuvor auf

Die betroffene suspendierte Händlerin scheint so viel Glück nicht gehabt zu haben: „Vom Verkäuferservice bekomme ich praktisch nur die üblichen Standardantworten“, schreibt sie. „Ich soll einen Massnahmenplan schicken etc., obwohl einer vom Verkäuferservice sogar geschrieben hat, dass es da wohl bei Amazon ein technisches Problem gab. Danach wieder eine Mail mit Aufforderung in Richtung Massnahmenplan usw.“ Der Fehler liege aber bei Amazon, da die Lieferzeiten in jedem Fall nachweislich falsch seien. „Massnahmenplan? Wir liefern immer direkt und pünktlich, haben de facto nicht eine verspätete Lieferung zu verschulden und können nichts bessern“, so die Händlerin weiter.

Anscheinend gab es ein ähnliches, wenn nicht sogar dasselbe Problem, bereits eine Woche zuvor. Auch da waren einige Händler betroffen, deren Konto plötzlich als gefährdet eingestuft wurde. Amazon konnte den Fehler aber nach Aussage einiger Händler in dem Forenthread nach wenigen Tagen lösen. Nun scheint das Problem aber wieder aufzutreten, also nicht gänzlich gelöst zu sein.

Amazon sperrt auch Konten im Forum

Auch im Sellerforum zeigt sich ein Händler von dem Problem betroffen. Er habe Produkte per DHL Express verschickt „und Amazon kann irgendwie die Paketnummern von DHL Express nicht verarbeiten“, so der Betroffene. Auf Nachfrage bei Amazon wurde ihm von dem Unternehmen dann ebenfalls mitgeteilt, dass er die Rate der verspäteten Lieferung auf unter vier Prozent senken möge und einen Maßnahmenplan dazu erstellen solle. Sein Händlerkonto im Verkäuferforum von Amazon selbst sei ebenfalls gesperrt worden, sodass er sich dort nicht mehr einloggen könne. Ähnliches berichtet auch die erste betroffene Händlerin, die im Forum plötzlich anmerkt, dass sie sich dort nur noch mit ihrem privaten Account anmelden könne.

Interessant ist, dass Amazon einige Konten nur als gefährdet markiert und von einem technischen Problem zu wissen scheint, während andere Händler direkt suspendiert werden. Eine Antwort von Amazon auf Anfrage von OnlinehändlerNews blieb bislang aus.