Bestell-Betrug und säumige Kunden: Die Schattenseiten des Online-Handels

Der Online-Handel ist unerlässlich, wenn man als Händler heutzutage seine Kunden erreichen möchte. Doch der Verkauf im Netz ist kein Leben im Schlaraffenland: Bestell-Betrug und zahlungsunwillige Kunden sorgen für reichlich Ärger bei den Händlern.

© Kenishirotie – Shutterstock.com

Für viele Händler bietet der Handel im Netz ein gewaltiges Potenzial. Wer seine Kunden erreichen will, kommt um den Verkauf im Internet auch gar nicht mehr herum. Doch das bedeutet keineswegs, dass Online-Händler im Schlaraffenland leben und das riesige Umsatzpotenzial problemlos abschöpfen können: Vor allem säumige Kunden und Kriminelle machen den Verkäufern das Leben schwer.

Das bestätigt aktuell auch der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU), wie Heise Online berichtet. Die Zahlungsmoral der Kunden sei insgesamt dank florierender Wirtschaft und guter Lage auf dem Arbeitsmarkt so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr, so der BDIU. Und trotzdem: Es bleibe bei einer hartnäckigen Verschuldung in Deutschland. Die Zahl der überschuldeten Bürger über 18 Jahre stieg zum dritten Mal in Folge – um knapp zwei Prozent auf 6,8 Millionen. Laut BDIU spüren vor allem Online-Händler die Auswirkungen.

Kriminelle konzentrieren sich auf den Online-Handel

„Bei den Auftraggebern der Inkassounternehmen liegt der Online-Handel auf Platz eins“, bestätigt BDIU-Sprecher Marco Weber. Es gebe eine neue Generation von Unternehmern, die bei Zahlungsverzug auf professionelles Forderungsmanagement setze. Die Zahlen der BDIU-Mitgliedsunternehmen sprechen für sich: Die Zahl der außergerichtlichen Mahnungen sei in den letzten vier Jahren um zehn Prozent gestiegen. Im Online-Handel komme es vor allem auch deshalb vermehrt zu Zahlungsverzug, weil sich Händler und Kunde in der Regel niemals persönlich gegenüberstehen. Der Kauf im Netz ist damit ein eher anonymes Distanzgeschäft.

Wer aber keine oder nur wenig Probleme mit säumigen Kunden hat, muss sich noch mit einem zweiten Problem auseinandersetzen: Kriminelle entdecken Online-Händler zusehends als Opfer. Otto berichtet laut Heise Online von zunehmenden Betrugsversuchen. Kriminelle nutzen zudem verschiedene Methoden, um Händler zu schaden – sie bestellen auf Rechnung und zahlen nicht, lassen die Ware an falsche Lieferadressen liefern oder fangen Paketboten ab. Auf Amazon vermehrten sich in den letzten Monaten zudem Meldungen über Fake-Shops, die von Betrügern aufgesetzt werden, um Kunden um ihr Geld zu erleichtern – und damit für einen Vertrauensverlust in die gesamte Plattform sorgen.