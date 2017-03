Afterbuy stellt neue Software vor: „Ein Beweis für unsere gestiegene Agilität“

Nachdem Ebay Afterbuy im November an Valentin Schütt verkauft hat, hatte dieser massive Investitionen in den Ausbau des Händler-Tools versprochen. Nun präsentiert Afterbuy eine komplett neue Software-Version.

Foto: Michael Pohlgeers | Händlerbund

Afterbuy hat heute eine komplett neue Version seiner Software gestartet. Damit hat das Unternehmen einen rabiaten Schritt vollzogen, denn bisher wurde die Software aktualisiert. Die jetzt gestartete Version stellt aber eine grundlegende Überarbeitung der Plattform dar. Der allgemeine Start für die neue Afterbuy-Software soll am 15. März erfolgen – bis dahin wird sie in einem Betatest mit ausgewählten Kunden auf Herz und Nieren geprüft, wie das Unternehmen erklärt. Ausfälle oder Störungen sollen bei der Umstellung nicht entstehen.

Afterbuy führt auch DynamicUI ein

Zeitgleich zur neuen Afterbuy-Software hat das Unternehmen die Technologie DynamicUI eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine Technologie, mit der sich tiefgreifende Anpassungen in Zukunft leichter umsetzen lassen sollen. Sie sei zudem wichtig für die künftige Plugin-Fähigkeit von Afterbuy und ermögliche es dem Unternehmen, schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Valentin Schütt bestätigt damit seine Ankündigung vom November, massiv in die Weiterentwicklung von Afterbuy investieren zu wollen. Schütt hat das Unternehmen, das er selbst gegründet hatte, von Ebay wieder übernommen (wir berichteten). Die Weiterentwicklung des Händler-Tools wurde durch die Gründung des sogenannten Afterbuy LABs vorangetrieben. Hier kümmerten sich zeitweise über 50 Mitarbeiter um die Neu- und Weiterentwicklung der Software.

Im Interview mit OnlinehändlerNews bekräftigt Valentin Schütt, dass es sich bei der neuen Software nicht um die einzige Innovation von Afterbuy in diesem Jahr handeln wird.

Valentin Schütt im Interview

OnlinehändlerNews: Sie haben Afterbuy im November wieder von Ebay übernommen. Wie hat sich das Geschäft seitdem entwickelt?

Valentin Schütt: Ich glaube wir können mit Recht behaupten, dass wir in kürzester Zeit unfassbar viel auf die Beine gestellt haben. Natürlich wurde die Software auch vorher laufend aktualisiert, aber es ging uns darum, dem Wachstum und den Kundenbedürfnissen in einer radikaleren Form Rechnung zu tragen. Mit dieser neuen Version zeigen wir eindrucksvoll, dass wir in kurzer Zeit auf ein dynamisches System umgestellt haben, welches unseren Kunden von großem Nutzen sein wird und gleichzeitig ein Beweis für unsere gestiegene Agilität seit der Trennung von Ebay ist.

Nun haben Sie eine komplett neue Version der Afterbuy-Software veröffentlicht, anstatt die bisherige Software nur zu aktualisieren. Wieso haben Sie sich für diesen doch radikaleren Schritt entschieden?

Um es einfach zu sagen: Weil wir damit deutlich zeigen, dass wir hier nicht als „Verwalter” auftreten werden. Wir wollen die Software konstant an die gestiegenen Anforderungen anpassen und dazu benötigten wir ein System, welches extrem flexibel nutzbar ist. Das ist schlichtweg auch unser eigener Anspruch. Mit der Gründung unseres Afterbuy LABs konnten wir in kürzester Zeit ein Team aufsetzen und eine Umgebung schaffen, die diese Schritte möglich gemacht haben. Wir werden auch weiterhin massiv in Innovation investieren.

Wie wird die Umstellung auf die neue Software für Afterbuy-Nutzer verlaufen?

Zuallererst stellen wir die Lösung einem ausgewählten Kundenkreis als Betatest exklusiv zur Verfügung. Danach folgt am 15. März die Umstellung für alle Kunden. Durch ein Expertenteam im Kundenservice stellen wir sicher, dass auch Neukunden sich schnell zurechtfinden und die Anwendung optimal auf ihre Bedürfnisse angepasst wird. Wichtig ist hierbei zu erwähnen: Migrationen oder Downtimes wird es durch die Umstellung nicht geben – die Stabilität des Systems ist gleichbleibend eine der höchsten im Markt.

Zeitgleich zur neuen Software haben Sie auch das Technologie DynamicUI eingeführt. Welche Vorteile bietet die neue Technologie für Afterbuy?

DynamicUI bietet uns, unseren Partnern und Kunden eine flexiblere Anpassung von Oberflächen. Sie ist zudem ein Eckpfeiler für die von uns angekündigte Plugin-Fähigkeit von Afterbuy. Hier sind dann personalisierte Kombinationen von Funktionen und Modulen möglich. Heißt: Tiefgreifende Anpassungen sind mit DynamicUI ab jetzt deutlich einfacher möglich. Dadurch sind wir in der Lage, schneller und individueller alle Kundenbedürfnisse umzusetzen.

Welche Bedeutung hatte das Afterbuy LAB mit seinen zeitweise über 50 Mitarbeitern für die Entwicklung der neuen Software?

Das Afterbuy LAB hatte großen Anteil an der Entwicklung und Schnelligkeit des Relaunches. Zudem gab es uns die Möglichkeit, Dinge unabhängig von technischen Gegebenheiten und dem Tagesgeschäft zu hinterfragen und umzusetzen. Es war unglaublich mit anzusehen, wie dynamisch der Arbeitsprozess war. Nur durch diese Umgebung konnten wir sicherstellen, dass tiefgreifende Veränderungen an unserem System so rasant umgesetzt werden konnten. Und natürlich ist die Arbeit des Teams hier nicht zu Ende, sondern erst am Anfang.

Inwiefern hilft die neue Software Afterbuy, die gesetzten Unternehmensziele zu erreichen?

Die neue Software ist ein wichtiger und großartiger Schritt für Afterbuy und die hohen Ziele, die wir uns für dieses Jahr gesetzt haben. Ich kann so viel dazu sagen: Sie wird in diesem Jahr nicht unsere einzige Innovation bleiben.