Internet World Business Shop-Award 2017: Wer sich die Trophäen sichern konnte

Der Modehändler About You wurde in der Kategorie „Bester Online-Pureplay“ von einer 11-köpfigen Jury im Zuge des Business Shop-Awards der Internet World Messe 2017 auf Platz 1 gewählt. Zu den Gewinnern in den anderen Kategorien zählen unter anderem Douglas sowie der Fußballverein Borussia Dortmund.

© racorn - Shutterstock.com

Im Zuge der diesjährigen Internet World Messe 2017 wurde kurz vor dem Start der Veranstaltung zum sechsten Mal der Business Shop-Award verliehen. In diesem Jahr traten 248 Shops an, wobei es 21 auf die Shortlist schafften. Eine elfköpfige Jury wählte wiederum hieraus in vier Kategorien die Top drei.

So konnte sich in der Kategorie „Bester Online-Pureplay“ der Modehändler About You gegen seinen unmittelbaren Konkurrenten Zalando, der im letzten Jahr noch auf Platz eins war, sowie ATP Autoteile durchsetzen. In dieser Kategorie fiel der Jury vor allem auf, dass immer mehr Shops auf Individualität setzen, was sich beispielsweise durch individuelle Designs, eigens entwickelte Tools und eine persönliche Kundenansprache äußert.

Erstmals „Hidden Champion“ gekürt

In der Kategorie „Bester Multichannel-Händler“ hatte am Ende Douglas vor Rewe, die ebenfalls vom ersten Platz verdrängt wurden, und Mobilcom-Debitel die Nase vorn. Während der Parfümhändler insbesondere durch sein Content Marketing überzeugen konnte, stach Rewe durch seine „maßgeschneiderte App-Strategie“ hervor und Mobilcom-Debitel durch eine übersichtliche und verständliche Darstellung seiner Vertragsangebote im Shop.

Der Fußballverein Borussia Dortmund schaffte es in der Kategorie „Bester Marken-Shop“ auf Platz eins – vor Mammut und Gourmetfleisch. Alle drei sollen es laut der Jury mithilfe von hochwertigem Bildmaterial geschafft haben, die eigene Marke gekonnt in Szene zu setzen. Der letzte Award, der gleichzeitig erstmals verliehen wurde, ging an Winekiki. Hier wurden die eher weniger bekannten Online-Shops unter die Lupe genommen, weswegen die Kategorie auch passend „Hidden Champion“ genannt wurde. Calmwaters und Stilnest folgten auf den beiden weiteren Plätzen.