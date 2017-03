Spreadshirt: Stärkerer Fokus auf Eigenkollektion

Stillstand kann man Spreadshirt nicht vorwerfen. In regelmäßigen Abständen präsentiert das Leipziger Unternehmen Neuerungen für seine Kunden – ob nun im Bereich der Mobilität, der Großkunden bzw. Partner oder auch in Bezug auf neue Märkte. In den kommenden Monaten sollen vor allem die Eigenkollektionen weiter gepusht werden.

Bildausschnitt © Maksim Kabakou – shutterstock.com

Spreadshirt hat große Pläne. Wie wir erst vor wenigen Wochen berichteten, möchte das Leipziger Unternehmen Weltmarktführer in seiner Branche werden. Um dies zu erreichen, müssen nicht nur immer neue Märkte erschlossen werden, sondern auch stetig Optimierungen und Neuerungen im Sinne der Kundenzufriedenheit angestrebt werden.

In den vergangenen Monaten, so scheint es, konnte Spreadshirt große Erfolge im Bereich der Eigenkollektionen verzeichnen. Laut Pressemitteilung könne man für das vergangene Jahr in dieser Sparte ein positives Fazit ziehen – Grund genug also, um die Eigenkollektionen in den kommenden Monaten weiter voranzutreiben. Die Eigenmarke wurde bereits 2013 eingeführt und gilt im Unternehmen als „starker Vorteil“ und auch als „Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern, die vollständig auf Zukauf-/Fremdprodukte für ihr Print-on-Demand-Angebot setzen“.

Spreadshirt bringt neue Farben ins Spiel

Nicht nur neue Schnitte und Stile sind dabei mit Blick auf die Eigenmarke wichtig. Auch die Erweiterung des Farbsortiments spielt eine übergeordnete Rolle: „Wir haben festgestellt, dass neue Farben sowohl bei Endkunden als auch bei unseren Partnern sehr gut ankommen und den Umsatz entscheidend steigern“, kommentiert Christian Patrick Meier, Director Assortment and Purchase bei Spreadshirt. So sei beispielsweise Mitte 2016 bei Herren-T-Shirts eine neue Farbe namens „Charcoal“ (anthrazit meliert) eingeführt worden, die sich zum „Renner“ gemausert habe.