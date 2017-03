Erstellt am 08. März 2017

Multichannel-Offensive von Galeria Kaufhof

In diesem Jahr will Galeria Kaufhof eine ganze Reihe neuer Multichannel-Services an den Start bringen, u. a. „Shop-from-Store“, bei dem für Online-Bestellungen der Filialbestand mitgenutzt wird.

© Galeria Kaufhof

Beim Thema Multichannel ist Galeria Kaufhof bereits sehr breit aufgestellt. Von Click & Collect über den Umtausch in der Filiale bis hin zum Filialfinder im Online-Shop hat das Unternehmen in den letzten zwei Jahren viel getan. 2017 soll das Service-Angebot offenbar noch einmal um Einiges größer werden, wie Arik Reiter, Chief Product Officer des Unternehmens, in seinem Vortrag auf der derzeit stattfindenden Internet World Messe verriet.

Ship-from-Store und Handsfree-Shopping

So soll zum Beispiel der Service "Ship-from-Store" eingeführt werden. Dabei wird ein Produkt, das im Online-Lager ausverkauft, in einer bestimmten Filiale aber noch vorrätig ist, aus der entsprechenden Filiale versendet. „Wenn wir den Filialbestand anzapfen, können wir das Online-Sortiment erweitern und Umsätze abwickeln, die uns sonst entgangen wären“, so Reiter. Er räumt aber ein, dass dies neben einer Erweiterung der Verfügbarkeit auch Probleme mit sich bringen kann, etwa wenn ohnehin viel beschäftigte Mitarbeiter nun auch noch Pakete verpacken müssten.

Ein weiterer Service wird bereits in sieben Filialen getestet: Click & Reserve. Dabei kann man sich Produkte in einer Filiale bereits online reservieren. Netter Nebeneffekt für das Unternehmen: Der Kunde kommt zum Abholen vorbei und kauft möglicherweise gleich noch weitere Artikel. Ein dritter geplanter Service ist das sogenannte „Handsfree-Shopping“. Einkäufe werden dabei von einem angebundenen Dienstleister, etwa Uber, nach Hause transportiert, während der Kunde weiter in der Innenstadt einkaufen kann. In den Niederlanden wird das System bereits erprobt.

Online-Marktplatz soll wachsen

Zudem verriet Reiter, laut Internet World „zwischen den Zeilen“, dass man den Online-Marktplatz weiterentwickeln wolle. Im kleinen Rahmen wird das sogenannte Dropshipping bei Galeria Kaufhof bereits durchgeführt. Externe Händler verkaufen auf dem Marktplatz, regeln aber selbst den Versand. Kaufhof stellt die Verkaufsplattform zur Verfügung. Dieser kleine Kreis soll künftig erweitert werden, so Reiter: „Dieses System wollen wir in Zukunft ausbauen, weil wir damit unser Sortiment sinnvoll erweitern und vertiefen können. Dafür wollen wir mehr externe Partner auf unsere Plattform holen.“