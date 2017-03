Erstellt am 13. März 2017

Man Box: Zalando wirbt mit James Franco für Männer-Box

Zalando und James Franco machen gemeinsame Sache. Der Frauenschwarm wirbt für einen neuen Service des Online-Modehauses – die sogenannte „Man Box“. Was das ist und was sie kann, verraten wir Ihnen hier.

Screenshot: Man Box-Video von Zalando © zalando

„Wir Männer shoppen nicht. Wir entscheiden!“ – lässt Schauspieler und Publikumsliebling James Franco in einem neuen Werbespot verlauten. Mit diesem Statement wirbt er für die neue „Man Box“ aus dem Hause Zalando. Die Box ist ein neuer Service, der Männern das Online-Shopping erleichtern soll: Dazu stellt das Modeunternehmen verschiedene Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires in unterschiedlichen Kategorien zusammen, sodass Mann sich – je nach Gelegenheit und Laune – schnell und einfach Komplettoutfits zusammenstellen kann.

Zalando: Man Box bietet Outfits in allen Lebenslagen

Zum Start der Man Box finden sich Produkte für folgende Kategorien auf der Website: „On the road“ setzt auf Denim und Lässigkeit, „Streetlife“ fokussiert Retro-Brands, „In Form“ rückt legere Schnitte in den Blick, bei „Kulturmission“ dreht sich alles um nordische Schnitte und raffinierte Designs und beim „Wilden Wochenende“ geht es um Military Look und cooles Layering.

Screenshot: Man Box, Zalando-Website © zalando

„Unsere neue Kampagne ‚It’s a Man Box‘ zeigt, dass Zalando nicht nur für Frauen die Anlaufstelle für alle Stilfragen ist – sondern auch für Männer. Männer haben ein ganz eigenes Shopping-Verhalten. Deshalb sagen wir ihnen nicht, was sie anziehen sollen. Wir zeigen ihnen, wo sie ihre Lieblingsmarken und Outfits bekommen. Nicht mehr und nicht weniger“, zitiert der Modeblog FashionUnited Carsten Hendrich, aus dem Bereich VP Brand Marketing bei Zalando. „Der subtile Humor von James Franco entspricht dem Selbstverständnis der Zielgruppe und ermutigt sie, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.“

Natürlich lässt sich Zalando die Gelegenheit nicht entgehen, auf der entsprechenden Webseite auch auf seinen hauseigenen, modischen Beratungsservice Zalon hinzuweisen. Denn im Zuge dieses Curated Shopping-Dienstes können sich Männer die Man Box auch von Fashion-Spezialisten packen lassen. Im Übrigen: Wer herausfinden möchte, was Zalandos Man Box mit einem Tennisschläger und einem Fisch zu tun hat, der wird im entsprechenden Werbevideo Antworten finden…