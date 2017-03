Erstellt am 30. März 2017

Amazon EU FBA Spar-Abo: Keine Aktivierung weiterer ASINs in Drogerie und Körperpflege mehr zugelassen

Ab dem 4. April 2017 können Händler im Amazon EU FBA Spar-Abo keine neuen ASINs (Amazon Standard Identification Number) mehr aktivieren. Dies habe Amazon den Händlern mitgeteilt.

Jeramey Lende / Shutterstock.com

Händler, die das EU FBA Spar-Abo von Amazon nutzen, sollten in den vergangenen Tagen Post von Amazon bekommen haben. In einer Nachricht informiert das Unternehmen die Händler darüber, dass künftig die Aktivierung weiter ASINs in der Kategorie Drogerie und Körperpflege mehr zugelassen werden. Dies gelte ab dem 4. April 2017. Die bereits bestehende Produktauswahl, die für das Abo aktiviert ist, ist davon ausdrücklich nicht betroffen. Trotzdem gibt es einige Änderungen, die Händler nun beachten müssen.

Keine einzelnen SKUs mehr aktivierbar

Händler haben nun nicht mehr die Möglichkeit, einzelne SKUs (Artikelnummern) einer bestimmten ASIN zu aktivieren. Außerdem werden keine neuen ASINs mehr zugelassen. Hat man ein Spar-Abo-Angebot deaktiviert, wird dies ab dem 4. April nicht mehr aktiviert werden können. Bislang gelten die Änderungen ausdrücklich nur für das EU FBA Spar-Abo und nur für die Kategorie Drogerie und Pflege. Händler spekulieren bereits, dass dies mit der Einführung von Amazons Eigenmarke Elements in den USA zusammenhängen könnte. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Amazon die Restriktionen künftig auf weitere Kategorien ausweitet. Eine Anfrage von OnlinehändlerNews bei Amazon zum Thema läuft.

Nachfolgend die Nachricht im Wortlaut: