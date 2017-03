Erstellt am 31. März 2017

Zooplus bietet Hundefutter … und neuerdings auch Lebensmittel

Hundefutter und Königsberger Klopse in einem Warenkorb? Zooplus macht das seit kurzer Zeit möglich. Der Anbieter für Tierbedarf will sein Sortiment und somit seinen Service am Kunden erweitern. Das Projekt wird im hauseigenen Discount-Ableger Bitiba realisiert.

© Javier Brosch – shutterstock.com

Wenn ein Supermarkt auch Hunde- oder Katzenfutter im Sortiment hat, ist das vollkommen normal und wird häufig sogar vorausgesetzt. Anders sieht es aus, wenn ein Spezialist für Tierbedarf plötzlich auch „Menschenfutter“ anbietet. – „Doch warum eigentlich nicht?!“, hat sich Zooplus gedacht. Wer als Kunde schließlich einmal dabei ist, online für seine tierischen Mitbewohner zu shoppen, kann sicherlich gleich auch noch ein paar Konserven oder Haushaltsprodukte gebrauchen.

Zooplus-Ableger: Bitiba startet „Basics für den Haushalt“

Wie auf Neuhandeln zu lesen, hat die Zooplus AG diese Idee vor wenigen Monaten in seinem Online-Shop Bitiba umgesetzt. Bei Bitiba handelt es sich um eine Zweitmarke des Unternehmens, die sich als Discounter für Tierbedarf ebenso wie zooplus.de an Tierbesitzer wendet. Hier wirbt das Unternehmen schon auf der Startseite mit einem Banner: „Basics für den Haushalt“.

Screenshot: „Basics für den Haushalt“ im Online-Shop © Bitiba

Klickt man auf den Banner, gelangt man in die Abteilung für Lebensmittel & Drogeriewaren, wo zu lesen ist: „Jetzt neu bei bitiba: Lebensmittel und Drogerieartikel für den täglichen Bedarf! Ab sofort bieten wir Ihnen neben unserem klassischen Sortiment auch eine große Auswahl an haltbaren Lebensmitteln, Drogerie- und Pflegeprodukten.“ Außerdem wird erklärt, dass sich das neue Sortiment „noch im Aufbau“ befinde und „laufend erweitert“ wird.

Marke „Zooplus“ soll bleiben, wie sie ist

Und ein Blick auf das Angebot verdeutlicht, dass die Sortimentserweiterung nicht nur in kleinem Maße getestet, sondern bereits zum Start mit einer ansehnlichen Bandbreite aufwarten kann: So finden sich Kaffee und Getränke, Fruchtgummies und Schokolade, Fertiggerichte und Konserven, Nudeln und Backzutaten ebenso wie Babynahrung und Windeln, Shampoo, Putzmittel und Pflegeprodukte. Alles in allem sollen rund 600 Artikeleinheiten verfügbar sein.

Die testweise Einbindung der Lebensmittel und Drogerieprodukte in den Bitiba-Shop hat übrigens bereits im ersten Halbjahr 2016 in Deutschland stattgefunden und sei eine Reaktion auf die Wünsche der Kunden gewesen. Das habe die Zooplus AG auf dem „Capital Markets Day“ verraten. Genaue Zahlen und eine erste Bilanz blieb das Unternehmen allerdings bislang schuldig. Für die Herausgabe genauer Zahlen sei es einfach noch zu früh.

Darüber hinaus wurde deutlich gemacht, dass der Test zwar durchaus spannend ist und auch viel Potenzial bietet, dennoch soll der Online-Shop Zooplus.de selbst nicht durch Lebensmittel erweitert werden.