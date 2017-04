Ebay kündigt Neuerungen an und ändert Gebühren

Ebay wird einige Neuerungen für gewerbliche Händler starten. Dazu zählen vor allem neue Rabatte und ein neues Shop-Abonnement. Im Gegenzug wird es einige Anpassungen bei den Gebühren geben. Wir zeigen, was sich ändert.

© Händlerbund | Lisa Schmidt

Der Online-Marktplatz Ebay will das Wachstum seiner Händler stärker fördern und belohnen. Deshalb gibt es in den kommenden Monaten einige Neuerungen auf dem Marktplatz für gewerbliche Händler. Vor allem ein neues Rabatt-System und ein neues Shop-Abonnement, das noch über dem Premium-Shop angesiedelt ist, soll den Händlern neue Vorteile bringen. Die Neuerungen wird Ebay gestaffelt in den kommenden Monaten starten: Ab dem 1. Mai treten die neuen Vorteile für das Shop-Abonnement, dem neuen Platin-Shop und die damit einhergehenden Gebührenänderungen in Kraft. Ab dem 1. Juli wird es dann einige Anpassungen bei den Rabatten geben.

Neues Portal soll Wachstumspotenziale aufzeigen

Für gewerbliche Händler wird es einige Anpassungen geben: Ebay wird im Mai ein neues Portal starten, das für die Händler neben dem Verkäufer Cockpit Pro zur Verfügung steht und sie bei ihrem Wachstum unterstützen soll. In dem neuen Portal bekommen alle Shop-Abonnenten individuelle Tipps zur Optimierung ihrer Angebote um ihre Verkäufe zu steigern. Dazu zieht Ebay vergleichbare Angebote der Wettbewerber hinzu, um die Qualität der einzelnen Angebote zu bewerten und Optimierungspotenziale aufzuzeigen.

Für Händler, die den Premium-Shop oder den neu geschaffenen Platin-Shop verwenden, gibt es zudem Preis- und Inventar-Analysen. So sollen sie wettbewerbsfähige Preise ermitteln und sich so gegen den Wettbewerb durchsetzen können.

Für alle Shop-Abonnenten bietet Ebay künftig Auktionen ohne Auktionsgebühr. Der Marktplatz verspricht durch die Auktionen „eine sehr hohe Konversionsrate“, durch die sich Ladenhüter und besonders gefragte Artikel gut verkaufen lassen können. Zudem wird Ebay Händlern Tipps geben, für welche ihrer Angebote sich Werbeanzeigen lohnen. Top- und Premium-Shop-Abonnenten bekommen darüber hinaus monatlich 10 bzw. 20 Prozent Rabatt auf die Verkaufsprovision für ihre Anzeigen.

Neuer Platin-Shop für anspruchsvolle Händler

Ebay wird ab dem 1. Mai auch ein neues Shop-Abonnement starten, das über dem Premium-Shop angesiedelt ist. Der neue Platin-Shop richtet sich dem Unternehmen zufolge an Händler mit „maximalen Ansprüchen“ und wird ausgewählten Verkäufern angeboten. In dem neuen Shop sind „maximale Rabatte“ auf die Verkaufsprovision und ein Budget für Anzeigen in Höhe von 2.500 Euro monatlich enthalten. Zudem bekommen Platin-Shop-Händler „exklusiven Zugang“ zum Wow! Angebote-Programm. Und da ist noch nicht Schluss: Ebay gibt Platin-Shop-Händlern auch einen eigenen Account Manager und die Concierge-Betreuung kostenlos an die Hand. Dafür schlägt der neue Shop mit 4.999,95 Euro monatlich zu Buche. Darin sind dann aber auch alle Shops, die ein Händler auf Ebay hat, enthalten. Interessierte Händler können sich per Mail an Ebay wenden, wenn sie den Platin-Shop nutzen wollen.

Die Neuerungen gehen auch mit angepassten Gebühren einher. Die Preise für die Shop-Abonnements sehen ab dem 1. Mai 2017 wie folgt aus:

Basis-Shop: 39,95 Euro (bisher 29,95 Euro)

39,95 Euro (bisher 29,95 Euro) Top-Shop: 79,95 Euro (bisher 54,95 Euro)

79,95 Euro (bisher 54,95 Euro) Premium-Shop: 299,95 Euro (bisher 254,95 Euro)

299,95 Euro (bisher 254,95 Euro) Platin-Shop: 4.999,95 Euro

Zudem erhöht sich die Angebotsgebühr für Auktionen ab dem 1. Mai von 0,35 auf 0,50 Euro.

Ebay will Wachstum belohnen

Eine weitere Änderung betrifft den Ebay-Garantie-Rabatt: Dieser entfällt künftig, dafür erhöht das Unternehmen den Ebay-Plus-Rabatt von 15 auf 20 Prozent der Verkaufsprovision. Um diesen Rabatt nutzen zu können, müssen die Händler allerdings Ebay-Plus-Angebote schalten, da der Rabatt nur auf diese Angebote gewährt wird. Obwohl der Rabatt für die Ebay-Garantie entfällt, bleiben die bisherigen Vorteile wie eine bessere Sichtbarkeit der Angebote und die Auszeichnung durch das Logo bestehen.

Ebay wird ab dem 1. Juli 2017 einen neuen Wachstumsrabatt einführen, um das Wachstum seiner Händler zu unterstützen und zu belohnen, wie das Unternehmen erklärt. Den Wachstumsrabatt gibt es für Händler, die einen Premium- oder Platin-Shop haben und wird gestaffelt ausgespielt:

