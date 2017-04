Umbenennung & Relaunch: Fujifilm verpasst Online-Shop komplett neuen Anstrich

Mit einem überarbeiteten Online-Shop will sich Fujifilm im Internet neu ausrichten. Der digitale Laden heißt nun „MyFujifilm“ und nicht mehr „FujiDirekt“. Er richtet sich vor allem an „Digital Natives“ und junge Mütter, die ihre Geschichte und Erlebnisse fotografisch festhalten wollen.

© structuressx - Shutterstock.com

Fujifilm hat seinen Internet-Auftritt komplett runderneuert und seinem Online-Shop nicht nur einen neuen Anstrich verpasst, sondern direkt auch einen anderen Namen verliehen. So lautet die Bezeichnung für die digitale Präsenz nun nicht mehr „FujiDirekt“, sondern „,MyFujifilm“. Damit will das Unternehmen vor allem die „eigene Lebensgeschichte“ der Kunden mehr in den Fokus rücken. Dementsprechend hat Fujifilm zusätzlich auch seinen Slogan geändert. Dieser lautet nun „Ignite your Story – Entfache deine Geschichte“.

Fujifilm will mit seiner Neuausrichtung insbesondere die „junge Generation der Digital Natives“, aber vor allem auch junge Mütter ansprechen, wie die Pressemitteilung verrät. Im Online-Shop befinden sich dazu passende Produkte, die dazu dienen, die eigene (Foto-) Geschichte in jeglicher Form zu gestalten. Dazu gehören zum Beispiel Storybooks für Erinnerungen an Reisen, Hochzeiten und ähnlichen einmaligen Ereignisse.

Klassischer Online-Shop temporär noch abrufbar

Der MyFujifilm-Online-Shop hält außerdem Instax-Kameras und Kamerazubehör bereit. Aber auch Poster, Wandkalender, Sticker, Magnete, Instaprints und Tassen lassen sich dort individuell erstellen. Für den mobilen Einkauf mithilfe eines Smartphones beziehungsweise Tablets hat Fujifilm auch an ein responsives Design gedacht.

Um seinen Kunden den Übergang vom alten zum überarbeiteten Online-Shop bestmöglich zu garantieren, kann in einer Übergangsphase die klassische FujiDirekt-Variante, inklusive der bisherigen Bestell-Software, noch drei Monate lang genutzt werden. Insgesamt soll der Relaunch dazu beitragen, Fujifilm noch internationaler aufzustellen. „Außerdem soll MyFujifilm dazu beitragen, besonders aktive, kreative und trendbewusste Menschen noch gezielter anzusprechen.“